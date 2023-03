Klaus og Seadog satte ind, da Læsøfærgen satte ud: - Lige pludselig fik vi travlt

LÆSØ/FREDERIKSHAVN:"Fantastisk og præcis dette beskriver, hvordan det er på Læsø".

Sådan lyder en af kommentarerne på Facebook til Klaus Madsen og MS "Seadog", der de seneste dage er trådte til, da Læsø-færgens reservefærge "Ane Læsø" tirsdag fik en skade ved anløb til Vesterø Havn på Læsø og måtte på værft. Skaden skete, da færgen kom med for høj fart ind i Vesterø Havn og ramte kajen.

Færgeselskabets normale færge, "Margrete Læsø", er for tiden på værft for at blive vedligeholdt. Dermed var læsøboerne umiddelbart afskåret fra fastlandet. Men ø-boerne rykkede sammen i bussen - eller måske mere præcist på den lille MS "Seadog".

For Læsø-færgen kontakte Klaus Madsen, der de seneste 12 år bl.a. har sejlet med MS "Seadog" mellem Frederikshavn og Hirsholmene.

Styr på vejret

- Seadog er godkendt til at sejle med 12 passagerer plus besætning, så de kunne se, at der var en mulighed der, fortæller Klaus Madsen, der i første omgang troede, at det var en aprilsnar, da færgeselskabet ringede.

- Vi blev enige om, at de hyrede Seadog ind, forklarer skipperen, der dog lige skulle tjekke vejrmeldingen for de næste dage, da Seadog er en mindre båd.

MS "Seadog" sejler med mellem Frederikshavn og Hirsholmene. Dertil sejler den om sommeren fra Vesterø Havn på Læsø og ud på forskellige oplevelsesture som sælsafari og fisketure - og det er også muligt at chartre båden for en dag. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

Seadog lå dog i Frederikshavn, mens Klaus Madsen var på Læsø, hvor han bor.

- Men mit mandskab var i Frederikshavn, så de sejlede Seadog til Læsø, fortæller han.

Onsdag blev det til to dobbeltture, og torsdag til to dobbelture om formiddagen og en om eftermiddagen. Den sidste tur hang dog lidt i en tynd tråd.

- En halv time før vi skulle sejle blæste det 19 m/sek., men vejrudsigten sagde, at vinden ville falde, og det holdt stik, så den faldt til 11 m/sek., fortæller Klaus Madsen.

Medicin og blodprøver

Da Nordjyske taler med skipperen fredag morgen, er han på vej fra Læsø til Frederikshavn. Da mangler der kun en tur tilbage til Læsø.

- Vi har sejlet med 55 passagerer. Og så har vi haft medicin med hver dag til plejehjem og lægehus. Og så har vi haft aviser med. Der var også en tur, hvor vi havde blodprøver med fra lægehuset, forklarer Klaus Madsen og fortsætter:

- Vores passagerer er nogle, der har haft væsentlige grunde til at skulle over. Hvis hundene var alene, eller hvis man havde en tid ved speciallægen.

Glæde over afløser

Klaus Madsen fortæller, at han via en snak med færgeselskabet har fået at vide, at folk har været utrolig taknemmelige.

- Seadog er selvfølgelig en lightudgave af færgen, men det har været en fordel, at jeg er bekendt med færgedrift, og har sejlet ruten mange gange. Den erfaring har kommet os til gode.

Seadog var i øvrigt lige startet op efter vinterperioden med sin ugentlige tur til Hirsholmene i mandags.

- Lige pludselig var det, som om det var sommer, fordi vi fik så travlt, siger Klaus Madsen.

Han afslører i øvrigt, at Seadog har holdt sejlplanen alle dage. En tur har taget mellem to timer og 15 minutter og to timer og 30 minutter, afhængigt af vejret.

Klaus Madsen synes, at det har været en sjov opgave at afløse for Læsø-færgen, og han har kunnet mærke, at folk har været glade for det, men han kommer ikke til at savne turene.

- Sidste år havde vi 120 sejldage til Hirsholmene med i alt 1500-1600 passagerer, fortæller skipperen, der også sejler turister på bl.a. sælsafari om sommeren.

Hjælp fra flere

Klaus Madsen og Seadog har været den eneste officielle "afløser" for Læsø-færgen, men fiskeskipper Erik Poulsen, der har FN 104 "Carpe Diem" trådte også til.

Tirsdag lavede han et opslag på Facebook, hvor han skrev, at han sejlede fra Østerby næste formiddag, og at man kunne ringe, hvis man ville med. Det benyttede seks personer sig af.

- Det var fordi, vi skulle hente vores besætning på fastlandet i Frederikshavn, inden vi skulle på havet for at fiske, og så kunne vi lige så godt tage nogen med, fortæller Erik Poulsen, der i øvrigt har gjort det en gang tidligere, hvor den faste færge ikke kunne sejle.

Læsø-færgen "Ane Læsø" har fået udbedret skaderne og er klar til sejlads igen fra fredag eftermiddag.

Første afgang bliver fredag fra Frederikshavn kl. 16.50 og retur fra Læsø 18.40 til Frederikshavn med ankomst 20.10, og afgang til Læsø igen 20.30 efter den normale fartplan.