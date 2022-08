Kvinde kørt på hospitalet efter sammenstød med traktor

AGERSTED:En ældre kvinde er fredag eftermiddag kørt på hospitalet efter et færdselsuheld på Dronninglundvej i Agersted.

Ulykken skete, da en personbil, som den tilskadekomne kvinde var fører af, kørte ud fra Voersåvej - en sidevej til Dronninglundvej - og ramte ind i siden på traktoren.

Kvinden kunne med hjælp fra ambulancepersonalet selv forlade sin bil, men er kørt til tjek på hospitalet.

- Kvinden er kørt til tjek på Akut- og Traumecentret i Aalborg, men er uden for livsfare. Den første melding lyder på, at hun skulle være lettere tilskadekommet, oplyser Poul Fastergaard, vagtchef hos Nordjyllands Politi.

Føreren af traktoren er umiddelbart ikke kommet fysisk til skade.

Nordjyllands Beredskab fik meldingen 16.36 og rykkede straks til stedet, hvor de fortsat er i gang med oprydningsarbejdet.

- Traktoren holder på vejen, da den er ude af stand til at køre. Vi skal have den bugseret væk, men den lækker en del olie, så det er vi ved at få væk fra vejbanen, lyder det fra Dennis Møller Jensen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

