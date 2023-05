Lige nu: Politiet udsteder bøder til lastbilchauffører

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi er begyndt at udstede bøder til de demonstrerende vognmænd, der blokerer til- og frakørsler ved motorvejene.

Det fortæller vicepolitiinspektør Henrik Skals fra Nordjyllands Politi.

- Det her har stået på i knap tre timer, og vi oplever, at dem der spærrer trafikken er gengangere eller nogle, der ikke efterkommer vores ordre, og derfor udsteder vi bøder, siger han.

Henrik Skals fortæller, at bøderne er på 2500 kroner og gives for at standse - eller genere - trafikken ved vigtig infrastruktur.

Klokken 8.00 er de første to bøder udstedt oplyser vicepolitiinspektøren.

Der er meldinger om, at politiet flere steder tager billeder af nummerpladerne på de holdene lastbiler.

- Det er for, at patruljerne kan huske nummerpladerne, så der er ikke mere i det, siger Skals.

I Nordjylland er der blokader fra lige nord for Limfjorden og ned til syd for Hobro.

Politiet sender patruljer ud til steder, hvor lastbilerne blokerer veje og orienterer i første omgang om reglerne. Men Henrik Skals oplyser altså, at reglerne ikke efterfølges og det er årsagen til bødeblokken nu er kommet frem.

- Det er chauffører og vognmændene der bestemmer, hvor lang tid det skal stå på. Vi håber selvfølgelig, at de snart beslutter, at de har fået deres budskab ud, siger Skals.