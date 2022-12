Lokal cykelhandler kommer med tilbud til skoleelever

FREDERIKSHAVN: Morten og Michael Andersen, indehavere af Fri Bike Shop i Frederikshavn og Skagen, vidste ikke noget om Trafiksikkerhedsudvalgets nylige cykelkontrol på folkeskoler i Frederikshavn Kommune, før de læste om det i Nordjyske tidligere på ugen.

To ud af tre cykler havde mangler ved kontrol



Da de så det, tænkte de først og fremmest, at det var noget rod:

- Det er noget skidt, specielt når der er tale om børns cykler. Det skal gerne være sikkert at cykle, og det er det altså ikke, hvis man ikke har styr på sin cykel, især når der er mørkt og glat. Vi går op i trafiksikkerhed og at så mange som muligt skal cykle, men det skal være på en måde, hvor man føler sig tryg og sikker, siger Morten Andersen.

Morten Andersen, som ses på billedet, bestyrer Fri Bike Shop i Frederikshavn, mens hans bror Michael bestyrer butikken i Skagen. Arkivfoto

Brødrenes bidrag til den lokale trafiksikkerhed er et tilbud til alle kommunens folkeskoleelever om at komme forbi enten Fri Bike Shop i Frederikshavn eller Skagen med deres cykler.

Her vil de få tilbudt montering af reflekser og en ringeklokke, hvis det mangler, samt et overordnet sikkerhedstjek af cyklen, for at sikre, at den er forsvarlig at køre på, herunder kontrol af bremser og hjul. Alt sammen uden beregning.

- Hvis man har lys på sin cykel, så tjekker vi, at det rent faktisk virker, men vi kommer ikke til at give lygter med i denne omgang, så gaveboden kommer til at bestå af reflekser, ringeklokke og sikkerhedstjek, siger Morten Andersen.

Tilbuddet gælder både i Fri Bike Shop i Frederikshavn og Skagen.