Lukket hovedvej får bilister til at køre stærkt og uopmærksomt ad mindre vej

HALVRIMMEN:I øjeblikket er man ved at lave kloakseparering på Aalborgvej og Thistedvej i Halvrimmen. Derfor ledes trafikken i stedet ud ad Nr. Økse Engvej, som krydser Nr. Øksevej.

Ifølge en af beboerne ved stedet giver det trafikale udfordringer, og især sikkerheden er på spil.

- Der kommer mange biler og lastbiler, og nogle gange glemmer de at holde tilbage. Jeg så fire tankbiler her til morgen inden kl. 6, der kørte lige over krydset. De passerede uden at orientere sig, om der kom tværgående trafik. Jeg er bange for, at der pludselig er en, der kommer ind under en lastbil - eller at to biler banker sammen herude.

Det værste er, at her kommer mange gående og cyklende. Det er et sted, hvor folk nede fra byen lige går en tur med deres hund eller cykler en tur herude. Kenneth Rickert

Ordene kommer fra Kenneth Rickert, som bor på Nr. Øksevej, hvor han har udsigt til krydset ved Nr. Økse Engvej. Her skal biler og lastbiler holde tilbage for ubetinget vigepligt.

- Det værste er, at her kommer mange gående og cyklende. Det er et sted, hvor folk nede fra byen lige går en tur med deres hund eller cykler en tur herude. Det er altså ikke uden risiko lige nu, konstaterer han.

Foto: Martin Damgård

Meget trafik ad små veje

Kenneth Rickert fortæller, at det ikke er første gang, Halvrimmen er lukket af - og at trafikken derfor er ledt omkring Nr. Økse.

- Sidst gjorde jeg dem det også klart, at det altså var galt. Så var der nogen ovre og skære lidt af et læhegn, så der blev lidt bedre udsigt, lyder det fra Kenneth Rickert.

Han understreger, at han forstår, at der skal spærres af ved Halvrimmen, så arbejdet kan udføres. Han forstår også, at trafikken skal ledes udenom byen.

- Det er jo fair nok. Det er slet ikke det, at der skal arbejdes, der er problemet, siger han.

Nr. Økse Engvej er smal - og det kan være svært for biler og lastbiler at passere. Foto: Martin Damgård

Udfordringen er, at trafikken ledes via en vej, hvor udsynsforholdene er dårlige - og hvor nogle bilister ikke tager hensyn til anden trafik, gående og cyklende.

- Problemet er, at man fører tung trafik ud på en lille, smal vej. Der er jo ikke fuldt stop her, kun ubetinget vigepligt. Noget af trafikken kunne måske have været ledt ud på Tranum Engevej.

Men det ville jo være en kæmpestor omvej?

- Det kan du have ret i. Men det er også en kæmpestor omkostning, hvis man mister et familiemedlem, siger han.

Foto: Martin Damgård

Dialog med Vejdirektoratet

Der er ikke i weekenden opsat midlertidig skiltning om at nedsætte farten, når man kører ad Nr. Økse Engvej. Det vil sige, at der køres 80 km i timen på vejen, som flere steder snor sig - og som er meget smal.

Omkørslen starter ved kirken i Arentsminde. Martin Damgård

Det er Jammerbugt Forsyning A/S, der står bag separat kloakeringen i Halvrimmen, og her tages kritikken meget alvorligt.

- Det vil vi tage fat i lige nu. Hvis folk ikke holder tilbage for ubetinget vigepligt i det kryds, skal vi selvfølgelig have set på det, understreger projektleder Jane Møller Mortensen.

Martin Damgård

- Men vi vurderer ikke, der er mange cyklende eller gående på den rute. Vi har haft dialog med Vejdirektoratet om, om det er er god rute. Jammerbugt Kommune har jo udvidet grusrabatten, så vi er sikre på, at der er plads til trafikken.

Måske en anden gang

Ønsket har været at holde omkørslen så kort som mulig.

- Så det er egentlig derfor, vi har valgt denne vej. Og så er det, fordi det er weekendarbejde. Hvis det havde været på en hverdag, havde vi ledt trafikken ad Tranumvej, så man skulle køre fra ved Birkelse - og det kan være, vi gør det en anden gang. Men så skal skal bilisterne ned ad tilsvarende små veje for at komme tilbage til statsvejen i Brovst, forklarer Jane Møller Mortensen.

Jammerbugt Kommune har udvidet grusrabatten, fortæller Jane Møller Mortensen. Martin Damgård

Hun fortæller, at der lørdag morgen desuden var problemer med, at bilisterne kørte forbi afmærkningen på Aalborgvej. Derfor er der suppleret op med spærreflader, så det er mere tydeligt for folk, hvor de skal køre.

Der vil på et tidspunkt komme yderligere en totalafspærring.

- Der overvejer vi at lede den østgående trafik syd om byen og den vestgående trafik nord om byen, oplyser Jane Møller Mortensen.