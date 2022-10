Mange kører for tæt på bilen foran - sådan holder du korrekt afstand

NORDJYLLAND:Det er hamrende irriterende. Og det skaber utryghed. Men vi gør det alligevel:

Kører for tæt på bilen foran os på landevej eller motorvej.

En undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og Epinion har gennemført i august og september, taler sit tydelige sprog: Næsten halvdelen af alle bilister oplever ofte eller meget ofte, at bilen bagved kører for tæt på.

- Det skaber stor utryghed, når en bil ligger tæt på andre køretøjer. Og det er også risikabelt. For hvis den forreste bil pludselig bremser eller sætter hastigheden ned, hvis der sker noget uforudset, så kan det hurtigt gå galt, siger Liv Knoblauch Kofoed-Jensen, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Rådet har tidligere spurgt bilister, hvorfor de nogle gange kører for tæt på forankørende. Mange svarer, at de gør det for at få bilen foran til at køre hurtigere eller trække ind til højre.

- Politiet møder alt for ofte bilister, som med vilje presser den forankørende ved at køre for tæt på. Samtidig møder vi bilister, som tror, at deres evner til at foretage en nedbremsning sagtens kan redde dem fra en påkørsel, selv om de kører meget tæt på forankørende. Men desværre ender det alt for ofte i en meningsløs ulykke, og politiets civile videokøretøjer dokumenterer alt for ofte for tæt kørsel, siger Jørgen Christensen, politikommissær hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Faktisk tegner påkørsler bagfra sig for hver sjette dræbte eller alvorligt tilskadekomne på de danske veje. Selv hvis det ikke går så galt, risikerer man en bøde på 2000 kroner og et klip i kørekortet ved at køre for tæt på den forankørende. Klippet betyder i øvrigt, at man skal også betale 500 kroner til Offerfonden.

Sådan holder du korrekt afstand

Den nye undersøgelse Trafik viser, at mange bilister ikke ved, hvad den korrekte afstand til forankørende er. Rådet for Sikker Trafik har dog lavet et par tommelfingerregler, der er nemme at huske:

"Der skal være mindst to sekunder mellem dig og bilen foran".

Denne regel er nem at afprøve på farten, for når bilen foran dig kører forbi et fast punkt - såsom en kantpæl eller et vejskilt - skal du blot tælle langsomt "tyve, enogtyve, toogtyve". Det tager cirka to sekunder, og du skal nå at tælle færdigt, inden du selv passerer punktet.

En anden huskeregel er, at afstanden i meter skal være mindst halvdelen af den hastighed, du kører med. Altså mindst 40 meter ved 80 kilometer i timen og mindst 55 meter ved 110 kilometer i timen.

Du må selvfølgelig gerne holde endnu større afstand - og det skal du faktisk gøre, hvis det er glat, regner eller er tåget.