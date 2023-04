Morgentrafikken ramt af flere uheld - spor var spærret

AALBORG:To uheld med få minutters mellemrum skabte trafikale problemer nær Aalborg tirsdag morgen.

Klokken 7.35 kom meldingen om et uheld på E45 Nordjyske Motorvej i retning fra Aalborg mod Nørresundby ved afkørsel 21 Nørresundby N.

Her var der sket et uheld i det midterste spor, som gjorde, at der kun var et spor farbart. Både politi og redningsmandskab var hurtigt på stedet, og de forventede forlænget rejsetid på op til 10 minutter.

8.15 var der ryddet op efter uheldet, og meldinger om kø blev afblæst.

Få minutter efter det uheld skete der endnu et længere sydpå på motorvejen.

Her var det i retning fra Hobro mod Aalborg mellem afkørsel 30 Støvring N og afkørsel 29 Svenstrup.

Uheldet gav ligeledes kødannelser, og her skulle trafikanter påregne ekstra rejsetid på op til 15 minutter, før der igen var ryddet op 8.15.