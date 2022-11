Når sneen daler, koster det dyrt for kommunerne: Så mange penge har de tilbage

VENDSYSSEL:Der var sne rigtigt mange steder i det nordjyske, da bilisterne mandag rullede til og fra arbejde.

De fleste af de større veje er dog gjort snefri - og det er naturligvis både rart og sikkert for bilisterne. Men snerydning er også en særdeles bekostelig affære for kommunekasserne.

- Når først vi sådan rigtigt er i gang med at rydde sne, så kan det nemt koste over en million kroner i døgnet.

Sådan siger Tonny Pedersen, der er chef for "Park og Vej" i Hjørring Kommune.

Samarbejder om overvågning

Kommunerne Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn har etableret et samarbejde omkring den såkaldte vintertjeneste. Det betyder i praksis, at kommunen har en fælles vintervagt, som overvåger, hvornår der er behov for eksempelvis saltning og snerydning.

Hvis vintervagten skønner, at det er tid til at rydde sne, så går der en besked til de respektive kommuner, som så selv skal sørge for at rydde det kommunale vejnet.

- Men der er da også nogle steder, hvor vi kører en smule henover kommunegrænserne for at hjælpe hinanden lidt, forklarer Tonny Pedersen.

I Hjørring Kommune er der afsat cirka 16 millioner kroner til vintertjenesten i 2022. Og indtil videre er der i årets løb brugt ni millioner kroner.

- Men du får mig ikke til at garantere, at vi holder os indenfor budgettet, siger Tonny Pedersen - for han ved, hvor hurtigt pengene kan blive brugt, når sneen vælter ned.

Det er dog også sådan i alle kommunerne, at snerydningen ikke bare ophører, hvis de afsatte penge eksempelvis bliver brugt. For så finder politikerne en løsning.

- Vi har et rullende snerydningsbudget, forklarer formanden for teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Homann (K).

- Det vil sige, at når der er et underforbrug, så lader vi pengene ligge til året efter - og andre gange er der så behov for, at vi bruger lidt mere, end det der er budgetteret med. Og så må vi finde flere penge. Men gennemsnitligt plejer budgettet at passe nogenlunde, så der på den måde er tale om status quo, siger Søren Homann.

De afsatte penge rækker... endnu

I Frederikshavn Kommune er der budgetteret med en udgift på cirka 18,1 millioner kroner til vintertjenesten i 2022. Heraf er der til dato brugt cirka 12,5 millioner kroner - hvilket altså efterlader omtrent 5,6 millioner kroner.

- Så det ser fint ud, og med mindre vinteren går helt amok i resten af året, kommer vi til at ligge indenfor budgettet, lyder det fra Tommy Rise, der er centerchef ved Center for Ejendomme, Park og Vej i Frederikshavn Kommune.

I Brønderslev Kommune er der afsat 8,2 mio. kr. til vintertjeneste i 2022. Af dem er der 3,0 mio. kr. tilbage til resten af året, og på trods af, at området er præget af stor uforudsigelighed, skønnes det, at budgettet holder.