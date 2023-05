Nordjylland er livsfarlig for hjortene

NORDJYLLAND: Forårets højsæson for påkørte hjorte og rådyr starter nu, og Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 forventer over 1000 henvendelser i maj måned og opfordrer til at sænke farten og være ekstra opmærksom.

Ikke mindst i Nordjylland, hvor hjortene er ekstra udsatte ifølge statistikken. Faktisk er tre af de fire kommuner, hvor der bliver anmeldt flest hjortepåkørsler, i Nordjylland.

Her påkøres flest hjorte I 2022 modtog Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 flest henvendelser om påkørte hjorte i disse kommuner: Aalborg Kommune: 524 Viborg Kommune: 399 Hjørring Kommune: 386 Frederikshavn Kommune: 373 Vejle Kommune: 359 Slagelse Kommune: 348 Bornholm Kommune: 334 Næstved Kommune: 332 Aarhus Kommune: 326 Odsherred Kommune: 324 Kilde: Dyrenes Beskyttelse VIS MERE

Fra begyndelsen af maj stiger antallet af henvendelser om påkørte hjorte markant hos Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på telefon 1812.

Sidste år modtog vagtcentralen i alt 10.793 henvendelser om påkørte hjorte. Påkørslerne finder særligt sted i maj og oktober-december.

- Der er generelt mange hjorte, som kommer galt afsted i trafikken, men særligt i maj stiger antallet af henvendelser til Vagtcentralen 1812. Vi kan ikke ændre på hjortenes adfærd, men til gengæld kan vi prøve at guide bilisterne til at undgå ulykkerne. Hvis farten sænkes på bestemte strækninger og tidspunkter, vil det føre til færre uheld, siger Peter Gravlund, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

Påkørslerne er alvorlige for såvel bilister som dyr, lyder det fra biologen.

- Det er voldsomt at påkøre et vildt dyr i trafikken, og det kan have alvorlige konsekvenser for både dyr og mennesker. Hvis dyret ikke omkommer i ulykken, kan det risikere at lide i lang tid som følge af sine skader, siger Peter Gravlund.

Ring til 1812

I samarbejde med Vejdirektoratet, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og det frivillige Schweiss-register med hundeførere og hunde, der opsporer påkørt råvildt, sætter Dyrenes Beskyttelse fokus på problemet, og informerer trafikanterne om, hvad de skal gøre, hvis de påkører et dyr.

Undgå hjortepåkørsler Sæt farten ned, når du i tusmørke, om natten og i dæmringen kører gennem områder, hvor der er skov, eng, levende hegn eller lignende langs vejen. Hold øje med lysende øjne i rabatten og sænk farten helt, hvis du ser dem. Husk, at hjorteskilte advarer om øget risiko for hjorte i området. Vær opmærksom på, at en hjort kommer sjældent alene. Ser du én hoppe over vejen, så tro ikke at faren er drevet over. Der kan godt komme flere. Kilde: www.paspåhjortene.dk VIS MERE

Fra onsdag 3. maj vil der ligge postkort og streameres til bilisterne på udvalgte rastepladser rundt om i landet. Streameren er beregnet til at markere det sted, hvor man har påkørt dyret, og hvor schweisshunden kan opfange færten af det.

Postkortet har en liste over det, man skal huske at gøre i situationen, og nummeret 1812, der går til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. Begge dele kan med fordel lægger i handskerummet af bilen.

Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at man som bilist er ekstra påpasselig, når man kører bil omkring de områder, hvor der er mange hjorte. Her er tale om de steder, hvor der skiltes for hjortevildt, men generelt omkring skov, eng, levende hegn eller lignende natur langs vejene.

Forårets højsæson for påkørte hjorte starter nu, og Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 forventer over 1000 henvendelser i maj måned og opfordrer til at sænke farten og være ekstra opmærksom. Foto: Asger Thielsen

Hjortene er mest aktive fra solnedgang til solopgang og det betyder, at det er i dette tidsrum, at flest hjorte krydser vejene. Derfor skal man holde ekstra øje med hjorte i trafikken fra lidt før solen går ned, og til lidt efter solen er stået op i efterårs- og vintermånederne.

Hvis uheldet er ude, skal man ringe 1812, hvis dyret er såret - også selvom dyret er løbet væk. Man skal blive på stedet, for hvis 1812 ved, hvor ulykken er sket, kan de hurtigere sende hjælp. Hold afstand, så dyret ikke stresses. Og ring til Falck, hvis dyret er dødt.