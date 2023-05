Nordjyske færger berøres af blokade

NORDJYLLAND:Chauffører og vognmænds blokade af motorveje på land har bredt sig til søvejene.

Det har flere færger i Nordjylland oplevet - blandt andre Læsøfærgen, som kl. 11.15 havde problemer med at komme i havn på grund af skibe, der demonstrerede i havneindløbet.

- Færgen kom igennem og ligger nu ved kaj. Kaptajnen er i kontakt med fiskerbådene og vil have garanti for, at færgen kan komme sikkert ind og ud i både Frederikhavn og Læsø, før færgen igen sejler, siger Tobias Birch Johansen (V), der er borgmester på Læsø og formand for bestyrelsen i Læsø Færgen.

Færgens normale afgang er klokken 11.30, men Tobias Birch Johansen forudser, at færgen kan blive forsinket.

- Vi kan have en garanti for, at vi ikke pludselig ligger i mellem Læsø og Frederikshavn og ikke kan komme i ind nogle steder, siger han.

- Jeg håber ikke, at det bliver et større problem at få en aftale med fiskerne. Færgen kan have vigtige ting som medicin med ombord, tilføjer han.

Fiskefartøjerne demonstrerer til støtte for de vognmænd, som landet over protesterer over en ny kilometerafgift for lastbiler.

I Hirtshals er færgen Superspeed blevet forsinket, da der var tvivl om fiskebådene ville lade færgen komme i havn.

Hirtshals 15. maj 2023. Foto: Lars Pauli

Færgen fik dog lov til at komme i havn.

Tidligere var der meldinger om, at 25 fiskefartøjer havde intentioner om at protestere i Hirtshals.

Ifølge Nordjyllands Politi Politiet har de fået oplyst, at demonstrationen i Hirtshals ville ske uden at genere den øvrige skibstrafik og med respekt for havnereglementet og søfartsreglerne.