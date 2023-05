Nordjyske færger berørt af blokade

NORDJYLLAND:Chauffører og vognmænds blokade af motorveje på land, bredt sig mandag formiddag i nogle timer til søvejene.

Det oplevede flere færger til Nordjylland.

Læsøfærgen, som ankom til Frederikshavn klokken 11.15 havde problemer med at komme i havn på grund af fiskeskibe, der demonstrerede lige udenfor havneindløbet.

Der blev blokeret for Læsøfærgens adgang til Frederikshavn. Foto: Ole Sanvig Knudsen

Det fik en kort overgang Læsø Færgen til at overveje, om driften skulle indstilles.

- Kaptajnen var i kontakt med fiskerbådene og ville have garanti for, at færgen kunne komme sikkert ind og ud i både Frederikhavn og Læsø, før færgen igen sejlede, siger Tobias Birch Johansen (V), der er borgmester på Læsø og formand for bestyrelsen i Læsø Færgen.

Færgens normale afgang er klokken 11.30 blev forsinket, da fiskerne skulle kontaktes

- Vi skulle have en garanti for, at vi ikke pludselig ville ligge i mellem Læsø og Frederikshavn og ikke komme i land, siger han.

Færge i Hirtshals forsinket

Fiskefartøjerne demonstrerer til støtte for de vognmænd, som landet over protesterer over en ny kilometerafgift for lastbiler.

I Hirtshals er færgen Superspeed blevet forsinket, da der var tvivl om fiskebådene ville lade færgen komme i havn.

Hirtshals 15. maj 2023. Foto: Lars Pauli

Færgen fik dog lov til at komme i havn.

Tidligere var der meldinger om, at 25 fiskefartøjer havde intentioner om at protestere i Hirtshals.

Ifølge Nordjyllands Politi Politiet har de fået oplyst, at demonstrationen i Hirtshals ville ske uden at genere den øvrige skibstrafik og med respekt for havnereglementet og søfartsreglerne.

Efter demonstrationerne mod færgerne rømme alle fiskefartøjerne havneindløbene i både Frederikshavn og Hirtshals.