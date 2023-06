Nu begynder ferietrafikken - og dette skal du vide

Det er naturligvis ikke kun på vejene, der er ekstra travlt i sommerferien. Også i Aalborg Lufthavn vil der være dage med ekstra drøn på.

Det oplyser søgesiden Momondo, som har trukket data ud fra de søgninger, der er efter rejser fra Aalborg Lufthavn.

Søgesiden oplyser, at lørdag lader til at være den travleste afrejsedag, tæt efterfulgt af mandag. Derimod lader torsdag og onsdag til at være de mindst travle dage.

Ifølge Momondo kan lørdag 15. juli forventes at blive den travleste rejsedag i Aalborg Lufthavn i hele sommerperioden, tæt efterfulgt af søndag 8. juli og mandag 19. juli.

Søgesidens data viser desuden, at lørdag og søndag generelt har tendens til at være de dyreste dage at rejse på, mens tirsdag, torsdag og fredag ofte tilbyder de billigste billetter.