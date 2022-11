Nye åbningstider skal give mindre kø ved limfjordsbroer

VESTHIMMERLAND/MORSØ/THISTED:Vejdirektoratet har valgt at skrue ned for antallet af planlagte åbninger af Aggersundbroen og Vilsundbroen for sejlende.

Derudover får de to limfjordsbroer nye åbningstider for broklapperne.

På hverdage går broklapperne ikke længere op, når klokken slår hel og halv, men vil fremover gå op én gang i timen, når klokken er 15 minutter over hel.

I weekender og om sommeren fra uge 27 til 31, hvor der er højsæson for lystsejlads, vil broerne fortsat være åbne for gennemsejling to gange i timen, når klokken er 15 og 45 minutter over hel.

- Vi har indført de nye broåbningstider, fordi vi har set nærmere på, hvornår der er stor aktivitet i søtrafikken, og hvornår der er stor belastning af vejtrafikken. Vi kan se, at der har været et stort pres på vejene særligt i hverdagene, når folk kører til og fra arbejde, mens der er klart flest lystsejlere i sommersæsonen. Med de nye åbne- og lukketider kan vi forhåbentlig tage toppen af den værste kødannelse både til vands og til lands, siger Marianne Bom Hansen, som er teknisk konsulent i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse.

I tillæg til de nye åbningstider er der også indført spærretider for lystsejlere i morgen- og eftermiddagstrafikken på hverdage uden for juli måned.

Fremover vil det i tidsrummet mellem kl. 06.30 og 07.30 og igen mellem kl. 15.30 og 16.30 (14.30 og 15.30 på fredage) kun være erhvervsskibe, der kan ønske broåbning.

Betydning for trafikanter

For trafikanter på vejene betyder de nye broåbningstider, at der vil være størst risiko for kødannelse omkring broerne klokken kvart over hver hel time, mens der fra uge 27 til 31 også vil være øget risiko klokken 45 minutter over hel.

Det meste af året vil risikoen for kødannelse dog være reduceret fra to til én gang i timen, og der vil være knap så stor kødannelse i den travle morgen- og eftermiddagstrafik.