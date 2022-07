Nyt færdselsuheld - tre er kommet til skade

LØKKEN:Tre personer er sent fredag aften kommet til skade ved en trafikulykke i krydset Løkkensgade og Danmarksgade i Løkken.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Meldingen går på tre tilskadekomne. Der arbejdes på stedet med frigørelse og førstehjælp.



Lægeambulancer, ambulancer og ambulancehelikopter sendt til stedet. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) July 1, 2022

Det er uklart, hvor mange køretøjer, som er involveret i ulykken, men ifølge beredskabet blev der sendt flere ambulancer samt lægehelikopter til ulykkesstedet. Beredskabet oplyser også, at der hurtigt er skabt fuld kontrol over ulykkesstedet.

- De tilskadekomne er transporteret til behandling på hospitalet. Man går i gang med at rydde op og gøre vejbanen farbar igen, og forventer at være på stedet lidt endnu, skriver beredskabet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

Fredag har været en dramatisk dag på de nordjyske veje.

Fredag eftermiddag blev en 20-årig mand alvorligt kvæstet i en frontalulykke syd for Brønderslev, og sidst på eftermiddagen blev en 21-årig kvinde overført til traumecentret i Aalborg i kritisk tilstand efter et solouheld, hvor den bil, hun var passager i, landede på hovedet i Lindholm Å, hvor hun kortvarigt sad fastklemt uden at kunne komme ud ved egen hjælp.