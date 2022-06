Om otte år vil der være godt 7000 elbiler i Brønderslev Kommune - og det kræver handling

BRØNDERSLEV:Der kommer til at ske markante ændringer på vejene i Brønderslev Kommune over de næste år. En analyse viser nemlig , at der om bare otte år vil være 7.264 elbiler på kommunens veje. Og det er en stor kontrast i forhold til det nuværende antal.

Fremtidens mange elbiler er infrastrukturen slet ikke gearet til i øjeblikket, så derfor skal der handling til. Og på den baggrund har byrådet i Brønderslev Kommune netop vedtaget en strategi for opstillingen af flere ladestandere.

At strategien er vedtaget, betyder samtidig også, at en række potentielle placeringer af nye ladestandere nu sendes i udbud. Cirka ti nye offentlige ladestandere kan på den baggrund snart blive virkelighed - og dermed er der udsigt til en pæn tilvækst til de 14 offentlige ladestandere, der i øjeblikket er tilgængelige i kommunen.

- Den her plan er med til, at vi nu faktisk får løst den opgave, som vi har foran os. Så det er rigtigt fint det her, fordi vi nu får et overblik, og så kan vi arbejde videre ud fra det, siger borgmester Mikael Klitgaard (V) om den nye strategi, der er vedtaget.

Nu er der 309 elbiler

Det er forvaltningen i Brønderslev Kommune, der har udarbejdet den nye strategi - og en del af grundlaget for strategien er en analyse, som Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Dansk Elbil Alliance (DEA) har lavet.

Analysen viser, at der ved indgangen til 2022 blot var registreret 309 elbiler i Brønderslev Kommune - mens der som nævnt altså vil være 7.264 elbiler i kommunen i 2030.

Med hensyn til mulighederne for opladning af elbilerne, viser analysen desuden, at 91 procent af husstandene i Brønderslev Kommune har mulighed for parkering på egen grund, mens seks procent af husstandene kan parkere på fælles parkeringsarealer i tilknytning til deres bolig. Kun tre procent af husstandene i kommunen - svarende til 220 biler - har ikke mulighed for at oplade tæt ved egen bolig.

Vurderingen fra DTU er, at der vil være behov for 40-50 ladestandere i Brønderslev Kommune i 2030. Ladestanderne bør ifølge DTU etableres ved beboelsesejendomme, arbejdspladser, offentlig vej og tankstationer. Af ladestanderne bør 85 procent være "normalladere" (11/22 kW), ti procent "hurtigladere" (50 kW) og fem procent bør være "lynladere" (>150 kW).

I forbindelse med vedtagelsen af strategien er der i april 2022 lavet en oversigt over kommunens 14 offentlige ladestandere. De er fordelt i byerne Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund - samt på rastepladserne på motorvejene E39 og E45. Overblikket over placeringerne kan du få i grafikken her på siden.

- Det er rigtigt fornuftigt, at vi får lavet den her planlægning, så vi kan se, hvor der er mest behov for nye ladestandere, siger Mikael Klitgaard.

Udgiftsneutralt for kommune

Ifølge borgmesteren så bliver opgaven med at få nye ladestandere sat op i første omgang nogenlunde udgiftsneutral for Brønderslev Kommune. For regningen havner i sidste ende hos elbilisterne.

- Typisk er det sådan, at firmaerne giver et tilbud, hvor de gerne vil sætte en ladestander op, hvis de til gengæld får råderet over parkeringspladsen i ti år. Og derfra er det klart, at prisen på strøm kommer til at betyde noget, for nogle af de her firmaer vil have en højere pris end andre - og det er så den, der lader bilen, der kommer til at betale for det.

Det er ifølge borgmester Mikael Klitgaard (V) rigtigt fornuftigt, at Brønderslev Kommune nu får lavet en strategi for, hvordan der skabes flere ladestandere i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Martél Andersen

Der er stor forskel på prisen for ladestanderne. En lynlader koster cirka 140.000 kroner, mens en normallader koster cirka 20.000 kroner i indkøb - og dertil kommer så tilslutningsafgift og etableringsomkostninger. En normallader til 20.000 kroner vil typisk komme til at koste 60.000 kroner med etablering og tilslutning.

De steder, hvor det ikke er muligt at lade de almindelige markedsvilkår drive udviklingen, er det netop blevet muligt at få flere ladestandere op alligevel.

Fra 6. april 2022 har en lovændring givet kommuner og regioner mulighed for at yde tilskud til etablering af offentligt tilgængelige ladestandere. En forudsætning er dog et forudgående offentligt udbud.

Sammen med lovændringen er der frigivet en pulje på 100 millioner kroner til etablering af offentligt tilgængelige ladestandere. Med puljen kan kommunerne få dækket 50 procent af deres tilskud. Puljen skal ansøges senest 31. oktober i år.

Disse nye ladepunkter er i spil

Som nævnt er Brønderslev Kommune på vej mod række nye mulige ladestandere. For at identificere dem er der igen taget udgangspunkt i den førnævnte analyse fra DTU og DEA. Analysen peger nemlig på, hvilke typer af destinationer en tur i bil typisk har.

Arbejdspladsen udgør en stor del af parkeringstiden på 57 procent, men også familiebesøg og indkøb udgør en relativ stor andel på 18 procent af parkeringstiden uden for hjemmet. Populære er også forlystelser - som eksempelvis biografer, spisesteder og idrætsfaciliteter - der udgør otte procent af den samlede parkeringstid uden for hjemmet.

På den baggrund er der i første omgang udpeget en række mulige placeringer til ladestandere på parkeringspladser, som er ejet af Brønderslev Kommune. Desuden har politikerne i forbindelse med sagsbehandlingen ønsket at tilføje en ladestander ved Hedelund i Brønderslev - samt også en eller flere ladestandere langs Marguerit-rutens forløb gennem kommunen.

Disse nye ladepunkter sendes nu i udbud Ny p-plads, Vestergade, Brønderslev.

Pendlerpladsen, Peder Nielsens Gade, Brønderslev.

P-plads, Gl. Rådhusplads eller Jacobs Plads, Brønderslev.

Hedelund, Brønderslev.

Hjallerup Idrætscenter, Hjallerup.

Hjallerup Centeret, Gl. Markedsvej, Hjallerup.

P-plads, Erantisvej, Dronninglund.

P-plads ved skole / hallen, Rørholtvej, Dronninglund.

P-plads ved porten til Jyske Ås, Ålborgvej, Dannerhøj. Desuden udbydes et eller flere ladepunkter langs Marguerit-ruten i Brønderslev Kommune. VIS MERE

Det bliver i analysen vurderet, at med blot otte nye ladestandere vil elbilernes behov i Brønderslev Kommune være dækket i de kommende tre-fire år.

Kommunale el-biler på vej

I Brønderslev Kommune er en grøn omstilling af kommunens egne køretøjer desuden på vej. Målsætningen er, at alle kommunens køretøjer - i løbet af en ikke nærmere fastsat årrække - skal være fossilfri.

I dag råder kommunen over cirka 140 køretøjer - og af dem er nogle få stykker hybridbiler. Ingen af Brønderslev Kommunes køretøjer er fossilfri.

- Vi skal finde ud af, hvornår vi skal have skiftet vores kommunale biler ud. Det har vi været lidt sene med i vores kommune, og det har vi været, fordi vi har store afstande i kommunen. Det har været svært at finde biler, som vi har kunnet holde opladede. Vi skal have nogle biler, der kan køre forholdsvist langt på grund af de store afstande, forklarer Mikael Klitgaard.

- Vi arbejder hen imod det, men vi er nødt til at gøre det i det rigtige tempo. For vi skal altså have nogle biler, der ikke bare går i stå midt på vejen, når de ansatte skal hen for at passe Fru Jensen, siger borgmesteren.

Brønderslev Kommune kommer i den forbindelse til at etablere ladestandere ved mange af kommunens egne bygninger.

Med til at skubbe på den udvikling er lovgivning fra 2020, der fastslår, at i forbindelse med eksisterende bygninger, større ombygninger og nybyggerier, hvor der er mere end 20 parkeringspladser, skal der etableres mindst én ladestander inden 1. januar 2025. Derfor vil Brønderslev Kommune i løbet af 2023 udarbejde en handlingsplan, der sikrer, at man når at overholde kravet.