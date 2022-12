P-kontrol fik skarp kritik - Nu har et nyt system skåret ned på klagerne

HJØRRING:Mon ikke en del åndede lettet op, da shoppingcentret Metropol i Hjørring meldte ud, at de pr. 1. november gik over til automatisk parkeringsregistrering. Inden da var det nemlig en udbredt kendsgerning i byen, at det helt sikkert kostede en p-bøde, hvis man glemte at stille p-skiven.

- Der var nærmest en stemning i byen om, at i Metropol der fik man en p-bøde, fortæller Thomas Bonde, der er driftschef i Metropol. Han har selv oplevet at gå til møde med borgmesteren i Hjørring, hvor det første, der blev spurgt til, var det med parkeringen i kælderen under shoppingcentret.

Det lidt trælse ry fik Metropol, hvor der ellers er tre timers gratis parkering, til at skifte p-vagterne ud med automatiske nummerpladescannere.

Kun én fejl

Siden centret, der er det største i Vendsyssel, åbnede i 2008 og frem til 1. november skulle kunder i bil huske at indstille p-skiven ved ankomst, men nu er det ikke længere nødvendigt, da der er automatisk nummerplade-genkendelse, som registrerer kundens parkering i kælderen.

Overgangen har ifølge driftschef Thomas Bonde været gnidningfri. Næsten.

- Der har kun været én bilist, hvor systemet ikke registrerede, da bilen kørte ud. Da havde vi efterfølgende en snak med vores parkeringsudbyder Aventpark, og bilisten fik selvfølgelig bøden refunderet, fortæller Thomas Bonde.

- Jeg snakkede med vores marketing manager Jane Melgaard Olesen for leden og spurgte, om hun havde hørt noget til problemer med det nye system, men det havde hun ikke. Vi får ingen klager mere og hører heller ikke længere om nogen, der er irriteret over at have glemt at stille p-skiven, beretter en tilfreds Thomas Bonde.

Endnu en gevinst

Tidligere var der nogle gange mistanke til kunder og til ansatte i centret om, at de bare flyttede på p-skiven hver tredje time. Men den går heller ikke længere.

- Nu skal bilen være ude af centret i 15 minutter, før man kan starte forfra på de tre timer, forklarer driftschefen.

Inden den automatiske kontrol kunne man også få en p-bøde, hvis ens bil kom til at stå på stregerne mellem p-båsene. Det risikerer man heller ikke længere.

- Vi har jo ingen p-vagter længere, så det gør vi ikke noget ved. Hvis det er meget slemt, at nogen for eksempel har parkeret foran en af indgangene, så kan vores driftsleder eller G4S-vagter gribe ind og kalde i centrets højtalere, forklarer Thomas Bonde.

Hvis man parkerer i kælderen under Metropol i mere end tre timer i træk, får man automatisk tilsendt en p-afgift.