Pas på: Aalborg har drabelig rekord i trafikken

AALBORG:Dagene bliver kortere, urene er stillet en time tilbage, og køreturene til og fra arbejde foregår, hvis ikke allerede så meget snart, i mørke. Og det skaber udfordringer i trafikken, når det også er i mørke, dyrene bevæger sig og krydser sig vejene.

De mørke måneder er derfor højsæson for påkørsler af hjorte, og her har Aalborg Kommune en ærgerlig førsteplads. Intet andet sted i Danmark, bliver der anmeldt så mange påkørsler af hjorte, som her. Og det er ikke nyt, forklarer Esben Buch, der er naturvejleder hos Aalborg kommune.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse, der driver Dyrenes Vagtcentral, fik de sidste år 413 henvendelser om påkørte hjorte. Hvilket med afstand gør Aalborg Kommune til Danmarksmester i henvendelser om påkørsler.

- Mere end 400 påkørsler om året er voldsomt, når man tænker på det. Hvis man lagde dyrene i en dynge, ville det nærmest være en halv stadionbane. Det er fuldstændig crazy at tænke på, siger Esben Buch.

Netop på grund af den ærgerlige rekord, og fordi vi for nylig skiftede til vintertid, har han derfor på Naturvejledernes facebookside råbt op for at gøre folk opmærksomme på problemet og undgå ulykker.

- Der er hjortetavler ved de forskellige skovområder. Men det er klart, at med en stigende bestand af rådyr, der krydser vejene, er der også en stigende påkørsel, siger Esben Buch. Arkivfoto: Martél Andersen

Dyrene bevæger sig i mørket

Når Aalborg Kommune er særlig hårdt plaget af påkørsler, og særligt i denne tid på året, er det på grund af en række faktorer, der spiller sammen, forklarer naturvejlederen.

Kommunen har en del befærdede veje i landdistrikterne, hvor der også lever en masse råvildt. Og netop rådyrbestanden er formentlig større, end den nogensinde har været. Glædeligt, men også upraktisk, anerkender Esben Buch.

Sorte strækninger Esben Buch har sammen med schweisshundefører Jan Nedza udpeget tre sorte strækninger i Aalborg Kommune, hvor der er ekstra høj risiko for påkørsler. De har skrevet om følgende på Naturvejleder Aalborgs Facebookside:

1: Hadsund Landevej mellem Lundby Bakker og Lundby Krat.

2: Ny Nibevej mellem de to rastepladser ved Store Restrup Skov.

3. Nibevej fra Drastrup Hedevej til og med FC Beton. Naturvejleder Aalborgs Facebookside VIS MERE

Rådyrene bevæger sig når det er skumring, nat, morgen og daggry. I skumringen går de fra skjulestederne ud for at spise, og trækker så hjem igen i daggryet. Og når dagene bliver kortere og kortere, og vi samtidig stiller på vores ure, er vi mennesker i højere grad på vejbanen samtidig med dyrene på netop denne tid af året.

- Dyrenes bevægelsesmønstre i de mørke måneder, falder desværre sammen med, det mønster du har, når du selv skal på arbejde. Det er det, der er problemet, forklarer Esben Buch og understreger, at mørket samtidig gør det endnu sværere at se dyrene.

Esben Buch har forsøgt at lave en skiltekampagne med Dyrenes Beskyttelse, der skulle gøre folk endnu mere opmærksomme på hjorteskiltene langs vejene. Men Nordjyllands Politi underkendte kampagnen. Arkivfoto: Peter Broen

Pas på i naturområder

Som trafikant er der derfor nogle særlige forholdsregler, du kan tage i de mørke måneder, for at undgå påkørsler. Vigtigst er at sænke farten de rigtige steder.

- Hvis man sænker farten ved alle naturområder som kraftige læhegn, skovområder og høstede marker, der støder op til vejen, har man en meget større chance for at reagere, end hvis man kører det tilladte eller måske derover, fortæller naturvejlederen og forklarer, at særligt høstede majsmarker giver risiko for hjortekryds.

På høstede majsmarker ligger der nemlig rester fra kolberne, og det kan trække dyr til fra andre områder.

Skulle man alligevel ende med at påkøre et hjortedyr skal man holde ind til siden og ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812.

- Det er også afgørende, man bliver på stedet, hvis det er muligt, så man kan være med til at give en eventuel schweisshundefører en bedre start.

- Hvis man har påkørt et dyr, der ligger i grøften og tilsyneladende ikke er dødt, så skal man ikke gøre noget som helst selv. Man skal holde sig på afstand, så dyret ikke stresses unødigt. Man skal helst sidde i sin bil, hvis man bliver på stedet. Vagtcentralen klarer resten. Man skal ikke selv begynde at lege Rambo.