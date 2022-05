Pas på: Nye parkeringsregler fra 1. maj

NORDJYLLAND:Ordet skillerabat er ikke et, man hører ofte, heller ikke i trafikale sammenhænge. Men fra søndag 1. maj er det altså i byzoner forbudt at både standse og parkere i dem. Også selvom det ”kun” er to af hjulene, der holder i skillerabatten.

En skillerabat er en type rabat, der adskiller to forskellige slags ”færdselsarter”. Det kan for eksempel være et stykke græs eller grus, der adskiller vejbanen fra et fortov eller en cykelsti.

Et lokalt, konkret eksempel kan være på Byplanvej i Aalborg, hvor der er en stor skillerabat mellem vejen og cykelstien. Her har standsning været tilladt op til nu.

Fremover må man kun parkere i en skillerabat, hvis den er lavet om til parkeringsplads, som i så fald er skiltet, fortæller centerchef hos Parkeringskontrol Nord Frode Nielsen.

På Byplanvej er der en skillerabat mellem vejen og cykelstien. Men en skillerabat kan også være langt mindre og ligge på en almindelig villavej. Foto: Kim Dahl Hansen

- Aalborg er ikke den by med mest af den slags. Det er begrænset, hvor meget vi har af det. Hvis man for eksempel kører over til omegnskommunerne ved København, har de græsarealer rigtig mange steder. Odense, hvor vi også kontrollerer, har de også mange steder med de her mellemliggende græsarealer ind til fortovene. Men det har vi ikke ret meget af i Aalborg.

Ifølge centerchefen er den nye, landsdækkende regel blandt andet lavet af hensyn til trafiksikkerheden.

- Hvis arealet bare er almindeligt græs og muldjord, og folk kører derind, når det er blødt, sprøjter der mudder op på cykelstien. Det kan være livsfarligt, når der køres stærkt på for eksempel en elcykel.

Trods p-kontrollen med juraen i orden kan give p-afgifter til bilister i skillerabatterne, går p-kontrollen ikke ud og slynger afgifter afsted lige med det samme.

- Vi går ikke bare ud og skriver p-afgifter til folk nye steder, vi ikke har håndhævet tingene før, siger Frode Nielsen og forklarer:

- Hvis vi starter på noget nyt, plejer vi at dele nogle flyers ud, inden vi går i gang. Og det vil vi også gøre med den her. Så det er ikke sådan, vi bare går ud og boner folk.

Du kan se flere eksempler på, hvordan skillerabatter kan se ud på FDMs hjemmeside.