Politimand om voldsom dødsulykke: Fire lastbiler var krøllet sammen

Ikke i de 25 år, som vicepolitiinspektør Henrik Skals har været ansat ved Nordjyllands Politi, har han oplevet noget som det, der skete på motorvej E45 torsdag formiddag.

Da der på kort tid skete to ulykker med få hundrede meters afstand, hvor to mænd omkom, blev det helt store maskineri sat i gang hos politiet, fortæller vicepolitiinspektøren.

- Jeg har kaldt det en 10-års-hændelse, men jeg kan samtidig ikke huske, at der er sket noget med det omfang og de følger, som torsdagens færdselsulykker havde, i de 25 år, jeg har været ansat.

I alt var seks lastbiler og 19 personbiler impliceret i de to ulykker, som indtraf på motorvejen syd for Hobro.

Årsagen skal fastlægges

Politiet har fortsat et stort arbejde foran. Årsagen skal fastlægges, og mange vidner og parter skal afhøres og genafhøres.

- Der er mange rapporter, der endnu skal skrives og læses, ligesom vi afventer bilinspektørens rapportmateriale. Desuden er der videomateriale ude fra ulykkesstedet, der skal analyses i fornødent omfang. Vi har med andre ord et stort puslespil foran os, som vi nu skal til at stykke sammen, siger politikommissær Lars Rosenvinge i en pressemeddelelse.

Han fortæller yderligere, at der er forståelse for, at mange søger svar i en tragisk ulykke som denne, men at politiet skal have undersøgt alle forhold grundigt, før der lægges en konklusion på årsagen til ulykken.

Stort oprydningsarbejde

De to ulykker medførte et stort oprydningsarbejde. Henrik Skals stod i spidsen for koordineringen, og han fortæller, at der i sådanne situationer arbejdes ud fra tre punkter.

Først skal de tilskadekomne sikres, før der skal tages hånd om de implicerede køretøjer. Det sidste punkt er klargøring af vejen.

Og netop det sidste punkt tog lang tid. Det skyldes flere faktorer.

- Når tunge vogne er en del af sådan en ulykke, og i det her eksempel fire lastbiler var krøllet sammen i den nordlige retning, samtidig med at en af lastbilerne lækkede Leca-kugler, skal der store maskiner til for at rydde op, siger Henrik Skals og fortsætter:

- Vi skulle have en entreprenør til stedet for at tømme lastbilen med Leca-kugler og samle dem op fra vejbanen, og så tog det også lang tid at få kranvognene til at manøvrere lastbiler og personbiler fra uheldsstedet.

Det betød, at der klokken 18 blev åbnet et spor i motorvejens sydlige regning. I nordlig retning blev der først åbnet for trafikken 22.23. Da havde vejen været lukket i 11 timer.