Punkteret? Nu kommer hjælpen på cykel

AALBORG:Det er som regel ikke en superfed oplevelse at stå og vente på vejhjælp, fordi bilen er punkteret eller batteriet helt fladt – og især ikke når trafikken gennem byen er så tæt, at vejhjælpen må krybe sig frem til din strandede bil.

Men nu kan vejhjælpen i Aalborg komme endnu nemmere frem, når trafikken er tæt i myldretiden, for SOS Dansk Autohjælp har købt nye, elektriske, specialbyggede vejhjælpscykler, der kan komme bilisterne til undsætning – blandt andet i Aalborg.

SOS Dansk Autohjælp har købt fem nye vejhjælpscykler, der indfases i Aalborg, Herning, Aarhus, Kolding og Odense. Foto: Kristian Holm / SOS International

SOS Dansk Autohjælp har brugt lignende elektriske vejhjælpscykler de seneste to år i København, men nu er konceptet med de nyindkøbte cykler altså også nået til Nordjylland.

- Vi har høstet rigtig gode erfaringer med vores cykler i København og på Frederiksberg, hvor de har vist sig at være effektive i den tætte trafik. Nu er vi klar til at udvide eksperimentet og se, hvordan vi bedst udnytter vejhjælpscykler i resten af landet, siger Jan Bøjstrup Christensen, der er direktør for den danske mobility division i SOS International, i en pressemeddelelse.

De elektriske vejhjælpscykler kan hjælpe strandede bilister med nødtætning, hjulskift, døroplukning, rudeafdækning og starthjælp til både 12- og 24 volt batterier.