Så meget kommer det til at koste at glemme billetten i bus og tog

AALBORG:Det bliver dyrt at forsøge at rejse "gratis" med den kollektive trafik i Nordjylland.

På torsdag 1. september bliver bøden eller kontrolafgiften om man vil nemlig sat betydeligt op, hvis du enten har snydt eller har glemt at købe en billet til bus eller tog i Nordjylland.

Men det kan faktisk komme til at koste meget mere end en kontrolafgift, hvis du ændrer i billetten til bus eller tog, skriver NT i en pressemeddelelse.

Af og til støder kontrollørerne på falske billetter, f.eks. sms-billetter, der er redigeret eller sendt videre til andre, eller andre former for digital billetter, der er blevet ændret i.

Hvis kontrollørerne ved skanning kan se, at billetten er forfalsket, får du både en bøde og bliver meldt til politiet for dokumentfalsk, og det kan betyde en plet på straffeattesten og dermed at dørene til drømmejobbet eller rundrejsen i USA er lukket.

- Langt de fleste af dem, vi anmelder, er unge mennesker, og de kender simpelthen ikke konsekvenserne. Derfor vil vi opfordre forældrene til at tage en snak med deres børn og unge mennesker, så vi skal anmelde færre for dokumentfalsk i fremtiden, siger Mette Henriksen, der er chef for Kunder & Salg i NT.

Selve kontrolafgiften for at køre "gratis" er pr. 1. september på 1000 kroner, hvor det tidligere har kostet 750 kroner at blive snuppet uden billet.