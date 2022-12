Sådan er chancen – eller risikoen – for hvid jul i Nordjylland

NORDJYLLAND:Går du og drømmer om hvid jul, fantastiske kælkebakker og et sneklædt landskab? Eller er du mere typen, der gruer ved tanken om, at der skal være den mindste smule sne på bilen? Så fortsæt med at læs.

For chancen for hvid jul er der. Den er ikke på 100 procent, men den er heller ikke på nul.

I DMI’s seneste månedsprognose loves der sne i uge 51, hvor juleaftensdag altså ligger. Men hvor meget – og om det kommer til Nordjylland – er desværre stadig lidt for tidligt at spå med større sikkerhed om.

I prognosen for uge 51 skriver DMI, at der bygges et højtryk op sydøst eller syd for Danmark. Det får ugen til at starte koldt, og der er mulighed for snebyger.

Men jo tættere vi kommer på juleaftensdag, desto mildere bliver vejret, og der kan komme perioder med slud eller regn.

Temperaturmæssigt bliver det koldere end normalt med dagtemperaturer på mellem 0 og 6 graders varme, mens det om natten bliver alt fra minus fire grader til tre graders varme.

Ser vi på TV 2 Vejrets hvidjulsbarometer, lå det 8. december på 25 procent for en landsdækkende hvid hjul.

Det er, Danmarks geografiske placering taget i betragtning, relativt fint. For det er ikke hvert år, eller hvert andet eller tredje for den sags skyld, at vi får lov til at stå op 24. december, kigge ud ad vinduet og se sne.

For at finde den seneste landsdækkende jul skal vi mere end 10 år tilbage.

For det var i 2010, at vi senest var sneklædt landet over 24. december. Før det var det i 2009.