Sådan forbereder du dig bedst på stormen Otto

NORDJYLLAND:Når stormen Otto rammer Nordjylland fredag, kan den bringe store skader med sig - især hvis man ikke forbereder sig ordentligt.

Sådan skriver Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

Otto, som forventes at ramme Nordjylland fredag i tidsrummet 15 til 23, kommer med vind at stormstyrke og vindstød af orkanstyrke.

TV 2 VEJRET kalder ligefrem Otto for en storm, der kan blive den kraftigste i Danmark i flere år.

Derfor anbefaler Danske Beredskaber, at man tager sine forholdsregler.

- Bor man i hus, så er det en god idé at investere lidt tid i at gøre det klar til storm, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef for Danske Beredskaber, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Tjek at alle vinduer og døre, også tagvinduer, i havestuen, haveskuret eller drivhuset, er lukket helt. Fjern løse genstande eller bind dem fast – for eksempel havemøbler, parasoller, markiser, trampoliner, grill, kaninbure, krukker og legetøj. Er det ikke muligt at fjerne dem, så bind dem rigtig godt fast. Fjern også større, knækkede grene fra haven – ved storm kan de smadre vinduer i huset. Og tag et kig på taget, og fastgør eventuelt løse tagplader og tagsten – de er til fare for omgivelserne under storm, og så er det træls, hvis man får vand ind i huset gennem et utæt tag.

Bor man nær kysten i det nordvestlige Jylland, kan man også blive ramt af oversvømmelse. Det skal man også forberede sit hus på.

- Det kan man fx gøre ved at afblænde ventilationshuller i ydervægge og andre udsatte åbninger, have sandsække parat, flyt dyrebare ejendele til plastbokse og flyt dem væk fra kælderen, og luk for evt. opstigende kloakvand, forklarer Bjarne Nigaard.

Derudover har Danske Beredskaber følgende råd:

- Følg med i meldinger fra myndigheder – hold øje med vejrudsigten og tjek løbende myndighedernes udmeldinger i pressen, på hjemmesider, via apps og sociale medier

- Pas på, hvis du skal udenfor – hvis myndighederne fraråder unødig færdsel udendørs, bør du rette dig efter dette

- Lad telefonen op på forhånd, for storm kan medføre strømsvigt – hav gerne en opladet powerbank ved hånden, så du kan klare dig et stykke tid uden adgang til strøm

- Hjælp dine naboer med at stormsikre – giv en hjælpende hånd til de naboer, der ikke er hjemme eller har svært ved at stormsikre selv

Beredskabet står klar med 1800 brandfolk, der vil være på vagt over de kommende døgn.

#Otto lægger snart vejen forbi. Husk at tage dine forholdsregler, så du er forberedt forud for Ottos visit. #politidk #stormdk https://t.co/aYq9jUb83I — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) February 16, 2023

Også Vejdirektoratet advarer på Twitter om, at der kan komme trafikale udfordringer i form af væltede træer i skovområder, pludselige riv i rattet over broer eller områder uden læ samt væltede skilte og vejarbejdsmateriel.