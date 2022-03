Sådan kommer du frem, når stort vejarbejde på Vesterbro starter

AALBORG:Som trafikant i midtbyen er det ikke til at komme uden om - her er bare meget vejarbejde.

Og nu rammer altså en af de helt store projekter, når broen, der krydser jernbaneskinnerne på Vesterbro, skal skiftes ud, og garageanlægget under vejbanerne skal renoveres på oversiden.

Beboerne her i området skal være forberedt på ekstra støj i den periode, vejarbejdet er i gang. Især i begyndelsen af påsken og af pinsen, hvor først den ene og så den anden halvdel af broen bliver pillet ned. Foto: Torben Hansen

Arbejdet begynder lørdag, 26. marts, og det kommer til at vare i månedsvis, hvor der kun vil være et spor i hver retning i området omkring Hasserisgade og Prinsensgade. Og i påsken og pinsen er der helt spærret.

Vær tålmodig og forvent kø

I det hele taget skal du være forberedt på kø, omkørsel og ændrede busruter, ligesom de to førnævnte veje samt Kirkegårdsgade bliver spærret helt ud mod Vesterbro.

- Især i den første uge skal man væbne sig med tålmodighed og forvente kø om morgenen og eftermiddagen, og at det vil tage længere tid at komme på arbejde, fortæller Kim Brun Kristensen, der er projektleder i Aalborg Kommune.

- Men erfaringen viser, at man efterhånden finder alternative ruter, og kører tidligere hjemmefra.

Som eksempel nævner han, at der kører op til 30.000 biler i døgnet på Vesterbro, men ved et tidligere vejarbejde blev det reduceret til 10.000 - netop fordi bilisterne fandt andre veje.

Giver trafikken det bedst mulige flow

Med Vesterbro som primær trafikåre gennem Aalborg - og til og fra Limfjordsbroen - er vejen vigtig for, at trafikken glider optimalt, også i perioden fra 26. marts til vejarbejdet forventeligt er færdigt 16. september.

Derfor har kommunen også fundet løsninger, så trafikken får det bedst mulige flow, og her er nogle anbefalinger:

Kommer du fra syd (Hobrovej) og skal til centrum, kan du med fordel dreje fra på Østre Allé og køre til parkeringshuse ved Salling, Føtex og Friis Shoppingscenter.

Skal du til Aalborg Station er det ikke muligt at benytte Prinsensgade, men du kan i stedet benytte Østre Allé og køre ad Jyllandsgade til Aalborg Station.

Kommer du fra nord og benytter ikke Limfjordstunnelen for at komme til centrum, anbefaler vi at benytte strandvejen til parkeringshuse ved Salling, Føtex og Friis Shoppingcenter.

Skal du krydse fjorden, opfordres du til at benytte Limfjordstunnelen.

- Det handler om at undgå noget af den kø, som vi forventer kommer. Vi har især set på lysreguleringerne, og de bliver omprogrammeret, så vi sikrer et bedre flow, siger Kim Brun Kristensen.

- I det hele taget er vi klar til at justere og tilpasse, hvis der er brug for det. Vi har også mulighed for at stille midlertidige lysreguleringer op.

Vejarbejde på Vesterbro Broen hen over togskinnerne ved Hasserisgade skal skiftes ud - dels fordi den er slidt, og dels for at gøre klar til den kommende elektrificering af togdriften.

Oversiden af garageanlægget under vejbanerne på Vesterbro skal renoveres og forstærkes med ny beton, armering og tagpap for at undgå vand trænger igennem dækket.

Projektet går i gang 26. marts og forventes at være færdigt 16. september.

Der er et spor farbart i begge retninger stort set hele perioden. Dog ikke i henholdsvis påsken og pinsen, hvor først den ene halvdel - og så den anden - af broen skal pilles ned.

Det vil sige, at broen forventelig er spærret fra 13. april kl. 20 til 19. april kl. 06, og igen 3. juni kl. 17 til 7. juni kl. 06.

Broen er også helt spærret om natten fra 5. til 9. maj og igen fra 24.-28. juni.

Kirkegårdsgade og Hasserisgade bliver spærret ud mod Vesterbro i hele perioden, og det samme gælder for Prinsensgade.

Kilde: Kim Brun Kristensen, projektleder Aalborg Kommune

Offentlig transport I påsken og pinsen kan togene ikke køre under broen, så der skal du med togbus. Du kan holde dig opdateret hos DSB og på Rejseplanen.

NT's regionalbusser kører gennem Vingårdsgade i stedet for Prinsensgade, og bybussserne 15 og 16 kører ikke som normalt ad Hasserisgade, Vingårdsgade og Boulevarden, men vil i perioden køre ad Hasserisgade, Kong Christians Alle og Østre Alle til Aalborg station. Du kan holde dig opdateret hos NT og i Rejseplanen.

Kilde: Kim Brun Kristensen, projektleder Aalborg Kommune

Renoveringen skyldes både, at broen er slidt, og derudover skal man gøre klar til at togdriften skal elektrificeres. Foto: Torben Hansen

Broen over jernbanen er ejet af Aalborg Kommune og Banedanmark i fællesskab, og der er flere grunde til, at den skal renoveres nu.

- Det skyldes dels, at broen er meget slidt, og at man samtidig kan begynde at gøre klar til, at togdriften skal elektrificeres om nogle år, siger Kim Brun Kristensen.