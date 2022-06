Store konkurrencer spærrer trafikken: 5 vigtige spørgsmål besvaret

AALBORG: Når DM-ugen kører på fuld skrue, kommer det til at betyde ændringer i trafikken, og mens nogle veje helt er spærret, er det stadig muligt at benytte andre. Nordjyske har forsøgt at samle svarene på nogle af de spørgsmål, du måske brænder inde med, inden det går løs.

1. Hvorfor lukker vejene?

Arkivfoto: Torben Hansen

Aalborg er i denne uge vært for DM-ugen. Et kæmpe idrætsarrangement, hvor der skal findes danmarksmestre i et hav af idrætsdiscipliner. En del af konkurrencerne kommer til at udspille sig på havnefronten, hvorfor Nyhavnsgade bliver spærret mellem Toldbod Plads og Utzon Center fra fredag morgen til mandag morgen.

Men de helt store trafikale ændringer kommer torsdag og søndag, hvor der skal findes danmarksmestre i landevejscykling. Torsdag er særlig slem trafikalt, fordi der køres enkeltstart. Det betyder, der bliver sendt en ny rytter afsted hvert eneste minut.

Torsdag åbner vejene igen 19:30, og søndag åbner de igen 17:30. Vesterbro er dog spærret hele dagen begge dage.

2. Hvem bliver berørt?

Arkivfoto: Torben Hansen

Der køres forskellige ruter alt efter disciplin, køn og alder. Det vigtigste at vide er, at hvis din adresse bliver berørt af cykelruterne, har du allerede fået besked i din digitale postkasse.

Torsdag bliver særligt bøvlet rent trafikalt, fordi der hele tiden kommer nye ryttere cyklende forbi. Ruten går fra Kong Christians Allé via Anders Borks Vej mod vest ud ad Nørholmsvej. Rytterne cykler rundt i den vestligste del af kommunen, før de returnerer via Under Lien og Hasserisvej. Den præcise rute kan ses på Danmarks Cykelunions hjemmeside.

Søndag er der start i Drastrup, hvorefter ruten går gennem det vestlige Himmerland. I det centrale Aalborg er der en rute, rytterne kører rundt flere gange. Den præcise rute kan ses på Danmarks Cykelunions hjemmeside.

Fælles for ruterne er, de går gennem Hasseris, hvor flere beboere vil blive ”lukket inde”.

3. Hvordan kommer man ind og ud af området?

Arkivfoto: Torben Hansen

Hvis du bor i et af de områder i Aalborg, der bliver lukket inde på grund af spærrede veje, kan du ikke komme ind og ud af området i bil. Det vil dog stadig være muligt at komme rundt på cykel eller til bens.

Har man et akut, uopsætteligt ærinde, der gør, man skal krydse cykelruten, er det muligt at ringe til løbets vagtcentral og bestille en politieskorte, der hjælper en på vej. Nummeret er 52 19 27 43.

Både kommunen og arrangøren anbefaler, at man parkerer uden for de afspærrende områder, hvis man skal bruge bilen til at komme rundt i de tidsrum, der er lukket ned for trafikken.

Hvis man bor omkring Nørholm og Restrup Kær er det muligt at køre i samme retning som cykelrytterne. Flagposter langs ruten og politiet hjælper med at give instrukser til, hvordan det foregår. Borgerne, der bor i området, har også fået besked i deres digitale postkasse.

4. Hvornår bliver vejene spærret?

Arkivfoto: Torben Hansen

Torsdag spærres Vesterbro klokken 6 om morgenen og forbliver spærret resten af dagen. Kong Christians Allé spærres fra klokken 11 til 19:30. Øvrige steder bliver spærret af kl. 12:30, og der forbliver spærret frem til kl. 19:30. Enkelte steder spærres der først kl. 16.

Nyhavnsgade bliver spærret omkring Slotspladsen fra fredag morgen klokken 9 til mandag morgen klokken 6.

Søndag er Vesterbro spærret hele dagen. Ruten er rigtig lang, og ude på ruten vil vejene blive spærret, som rytterne når derhen. Ifølge kommunen bliver ruten spærret i ca. 15 til 20 minutter. Der er dog en runde i Hasseris, der skal køres flere omgange på. Her vil vejene være spærret fra klokken syv til 17:30.

5. Hvor finder jeg info?

Arkivfoto: Torben Hansen

Heldigvis er der flere steder, du kan finde mere information om løbene, hvor rytterne cykler forbi, og ikke mindst hvornår vejspærringerne træder i kraft.

På Danmarks Cykelunions hjemmeside kan du både se rutekort og starttider på løbene.

På Sportstiming.dk kan du se interaktive rutekort, der viser rytternes ruter rundt i det nordjyske. Både for torsdag og søndag samt for de forskellige aldre og køn.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de trafikale ændringer, og hvis din adresse er direkte berørt, skulle du gerne have fået besked i din digitale postkasse.

Man kan også skrive en mail til landevej@dmcykling.dk for hjælp til, hvordan man kommer ind og ud af området.

