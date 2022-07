Taxa-mangel i Thy: Lokal chauffør vil gøre noget ved det

THY:Lange ventetider og taxaer, der aldrig dukker op, er blandt de problemer, der er på taxa-området i det meste af både Thy.

Gennem flere år er der på diverse Facebook-sider og andre fora blevet luftet en vis mængde utilfredshed med den eksisterende taxa-drift i lokalområdet. Det har for mange været tæt på umuligt at få en taxa, når man for eksempel stod med behov for hjemtransport en sen nattetime.

Det skal dog være slut nu, hvis det står til Martin Heimann fra Ræhr, der i øjeblikket kører som Flex-Trafik-chauffør, men tidligere har været taxachauffør for Kurts Taxi i Hanstholm, der stod for den lokale taxidrift gennem 45 år.

- Min oplevelse er, at der nærmest bliver skreget på en lokal taxa-løsning, for der mangler en mulighed for at tage taxa. Det virker ikke til at Dantaxi gider at køre en enkelt tur til Hanstholm for eksempel, siger Martin Heimann.

Facebookopslag har givet blod på tanden

Martin Heimann lavede for nylig et Facebookopslag på gruppen Hanstholm.nu, i hvilket han spurgte de andre medlemmer til, om de ville foretrække et stort selskab, som Dantaxi, eller et lokal selskab. Kommentarerne hertil var meget entydige; et lokalt selskab var at foretrække. Opslaget fik ikke mindre end 134 kommentarer, hvoraf så godt som alle var positive, og det har da også givet ham en lyst til at starte op.

- Lige nu er det kun på et ide-plan, men det betyder da meget, at man får så mange tilbagemeldinger, og det giver da også kun endnu mere lyst til at starte op, siger Martin Heimann, der gennem sit tidligere virke som taxachauffør i området, mener at have opbygget en god kundekreds, der kan regne med ham.

Facebook har mange gange før dannet rammen om ophedede diskussioner og ytringer omkring taxa-situationen i Thy. Her nævner flere, at man ikke længere ønsker at benytte sig af Dantaxi, fordi deres oplevelse er, at man ikke kan regne med dem, og kan risikere at stå strandet et sted uden en mulighed for at få en taxa. En kritik som Dantaxi er lyttende overfor.

- Vi er lydhøre overfor den kritik, der har været af os, og jeg vil gerne undskylde overfor de kunder, der har oplevet problemer med vores dækning . Når det så er sagt, så leder vi i øjeblikket efter flere chauffører og vognmænd, der kan forbedre mulighederne for at få en taxa i Thy/Mors-området, siger Rasmus Krochin Sørensen, der er kommunikationschef i Dantaxi.

Vil gerne dække hele lokalområdet

Den lokale chauffør, Martin Heimann, har, selvom han endnu kun er ved idefasen på sin plan, store ambitioner om at kunne afhjælpe taxa-problemerne i området.

- I første omgang vil det primært være Ræhr og Hanstholm, men jeg vil meget gerne kunne dække mange flere byer i Thy, siger han, og tilføjer at navnet Ræhr-Hanstholm og Omegn Taxa er det umiddelbare bud på et firmanavn.

Fra Dantaxis side har man som tidligere nævnt et stort ønske om at ansætte flere chauffører, der kan indgå i deres system, hvor en chauffør kører i store dele af Jylland, men kommunikationschef Rasmus Krochin Sørensen betoner dog også, at der skal være en bestemt økonomi i det for den selvstændige taxivognmand.

- Vi er bevidste om vores plads i den lokale infrastruktur, men det er også en nødvendighed for os, at der er en vis køremængde i et område, der også gerne skal være spredt ud over en uge, siger han.

Om Martin Heimann fra Ræhr får held til at starte op som lokal taxachauffør, ved han endnu ikke. Men planen og drømmen om et lokalt taxaselskab lever for både den lokale chauffør og de mange mennesker, der ønsker bedre muligheder for at benytte taxakørsel i området.