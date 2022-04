Thi kendes for ret: Bilen er smurt ind i fuglelort

THISTED:Fliserne i baggården ved ejendommen Skovgade 26 i Thisted er fyldt af store og små hvide pletter.

Ved første øjekast kunne det ligne nyfalden sne.

Det er det ikke.

Det er derimod byger af fuglelort fra den koloni af råger, der gennem snart mange år har plaget beboerne i området omkring Christiansgave.

- Sådan ser vores biler også ud, sukker 34-årige Sandra Jo.

En filial af rågeflokken har slået sig ned i et stort træ, der står på retsbygningens ejendom, som støder op til baggården. Fra fem-seks store reder i træet skider fuglene lystigt ned på de biler, som beboerne i nr. 26 parkerer i gården.

- Og det bliver værre og værre for hver dag, det går, konstaterer den enlige mor til to, som efterhånden er ved at være godt træt af at køre sin bil i vaskehal for at slette sporene - kun for at se bilen smurt ind i fuglelort kort tid efter.

- Det bliver jo efterhånden også en dyr affære, siger Sandra Jo, som har boet to år på adressen - og kun oplevet, at problemet bliver større og større.

De talrige fuglelorte sender bilen i vaskehal mange gange hver måned. Foto: Bo Lehm

- Jeg ved godt, at fuglene er fredet, men kan man så ikke skyde rederne ned, når de ikke har æg eller gøre andet for, at de flytter over i parken, spurgte Sandra Jo, da hun mandag fik luft for sin frustration i Facebookgruppen "Thisted Kommunens Byrødder".

Her opfordrer flere hende til at kontakte Martin Poulsen, der er såkaldt reguleringsjæger for Thisted Kommune.

Han kan ikke stille Sandra Jo og hendes plagede naboer en snarlig løsning i udsigt.

- Vi kan ikke hjælpe dem lige nu. Det forhindrer lovgivningen, konstaterer han.

For voksne råger er fredet og omfattet af reguleringsbekendtgørelsen. Derfor må han hverken plaffe rågerne ned eller fjerne deres reder.

Til gengæld må man gerne skyde deres unger.

Det sker også i Thisted.

- For det første for at begrænse kolonien i det område, vi gør det i. For det andet i et forsøg på at få dem til at flytte til et område, hvor de ikke er et problem, forklarer Martin Poulsen.

Hvert år fra starten af maj og frem til grundlovsdag skyder han derfor sammen med to-tre andre jægere løs i Christiansgave for at begrænse bestanden.

Ifølge Martin Poulsen skyder han selv hvert år mellem 600 og 1000 rågeunger i byparken.

Og han oplever, at det har en effekt.

- Jeg kan mærke, at kolonien er ved at sprede sig. Det tyder ikke kun på det - det er sådan, det er fastslår han og nævner, at en flok råger de seneste to år har slået sig ned ved Thisted Gymnasium.

- Jeg tror, det er sådan, at de unger, der kommer i Christiansgave, rent faktisk flyver et andet sted hen og starter en ny koloni, for de kan godt se, at det ikke du'r at være i Christiansgave, siger reguleringsjægeren.

- Hvis jeg ville have et kæledyr, der sviner, så havde jeg købt et, siger Sandra Jo. Foto: Bo Lehm

Umiddelbart er det en fattig trøst for Sandra Jo, som hver måned bruger flere hundrede kroner på at køre sin bil i vaskehal for at blive de mange fuglelorte kvit, inden de ødelægger lakken.

- Hvis jeg ville have et kæledyr, der sviner, så havde jeg købt et. Nu har jeg bare fået påtvunget et dyr, som bruger alle mine penge. Rågerne må sådan set gerne være her - de skal bare ikke være lige hen over min bil.

Har du ikke overvejet bare af parkere et andet sted?

- Jo, men så er det på rettens parkeringsplads, og der må jeg ikke holde. Jeg er enlig mor til to børn, og jeg kan ikke gå flere kilometer. Der er også parkering ude på den anden side af muren (ind til baggården, red.), men der må man kun holde i en time, og så skal jeg ud og flytte min bil hver time. Det gider jeg da heller ikke, siger Sandra Jo.

Som nu overvejer, om hun og de andre beboere i Skovgade 26 skal spørge deres udlejer, om der kan laves et halvtag hen over p-pladserne, så deres biler ikke bliver begravet i fuglelort hver eneste dag.

Rågeballade