To biler i frontalsammenstød - begge førere kørt til hospital

Sne og temperaturer på langt under frysepunktet kunne have givet store trafikale problemer torsdag morgen, men kun et enkelt trafikuheld kan politiet melde om.

Det drejer sig om to biler, der er stødt sammen i morgentrafikken lige uden for Gedsted.

Politiet fik meldingen om uheldet klokken 07.11, efter der var blevet ringet 112.

Kort efter var både en politipatrulje og en ambulance fremme på Fjordvej - 50 meter fra krydset mellem Holmmarkvej og Fjordvej.

Her kunne det konstateres, at to personer var lettere tilskadekomne.

Mads Hessellund, vagtchef ved Nordjyllands Politi, fortæller, at de to biler kom kørende mod hinanden, og af en endnu ikke fastlagt årsag kom de for tæt på hinanden ved vejens midte.

Det betød, at de frontalt stødte hjørnerne af hver deres bil mod hinanden.

Føreren af den ene bil var en 33-årig mand, mens det var en kvinde på 54, der førte den anden bil.

Årsagen til uheldet er ikke fastlagt, men vagtchefen fortalte, at der var meget glat dernede, så glatføre er en plausibel årsag.

Fjordvej var spærret i kort tid efter uheldet, men politiet fik hurtigt åbnet den ene vognbane.

Ved uheldet skete der store skader på begge køretøjer.