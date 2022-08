To tyske biler i sammenstød i tunnelen - satte advarselstrekant op midt på motorvejen

AALBORG:Når der sker et uheld, men begge implicerede biler er i en tilstand, hvor de kan forlade stedet eller køre ud til siden, er det bedst at gøre sådan.

Det er i hovedtræk det, som to tyske billister søndag middag har fået at vide af Nordjyllands Politi, efter de stødte ind i hinanden i Limfjordstunnelen.

På overvågningen fra tunnelen kunne Nordjyllands Politi klokken 12.20 se to biler holde stille i sydgående retning i midtersporet. Da politiet kom frem, kunne de konstatere, at tyskerne ikke havde fjernet bilerne fra midtersporet, men at de i stedet var ved at sætte en advarselstrekant op.

Derfor måtte politiet fortælle, at bilerne skulle fjernes. Grunden til, at tyskerne ikke havde rykket bilerne, var, at de var ved at udveksle forsikringsoplysninger.

Hvordan uheldet er sket, vides endnu ikke.

De to biler i motorvejen har betydet, at der har været en del trafikale problemer på strækningen.