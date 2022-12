To ud af tre cykler havde mangler ved kontrol

FREDERIKSHAVN: Trafiksikkerhedsudvalget og Nordjyllands Politi har netop besøgt fire tilfældige folkeskoler i Frederikshavn Kommune. Det gjorde de for at sætte fokus på lygter og reflekser, som skal gøre cyklister mere synlige i trafikken.

De tjekkede, om eleverne havde lovpligtige lygter og reflekser. De elever, der havde lygter og reflekser på deres cykel, deltager i konkurrencen om en ny cykel. De elever, der havde mangler, fik en reminder med hjem om, at der for eksempel manglede en refleks eller to.

- Vi vil gerne hjælpe børnene med at komme sikkert til skole, og derfor tjekker vi op på elevernes cykler. Vi oplever, at knap en tredjedel af cyklerne ikke har de lovpligtige lygter og reflekser, udtaler formanden for Trafiksikkerhedsudvalget i Frederikshavn Kommune, Michael Koch Sørensen.

Der er tjekket 374 cykler de sidste dage, hvoraf 243 havde mangler. Det svarer til, at ca. 65% af de tjekkede cykler havde mangler. Det gælder især manglende reflekser på børnenes cykler. Derudover havde mange af eleverne små diodelygter, som ikke kan ses på 300 meters afstand.

Frederikshavn Kommune har også delt en video, der synliggør, hvor vigtige reflekser er, når man færdes i trafikken. Videoen kan ses her: