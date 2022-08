Trafikeret hovedvej genåbnet efter jordskred

STORE BINDERUP: Mandag morgen lidt før klokken fem kunne Vejdirektoratet genåbne det sydgående spor på rute 13 mellem Sønderup og Viborg, som søndag måtte spærres efter et jordskred.

Det var tæt på Store Binderup, som trafikanterne blev ledt igennem. Men altså kun frem til tidligt mandag morgen til glæde for byens borgere, da der er tale om en meget trafikeret hovedvej.

Ingeniør Niels Hammer Sørensen fra Vejdirektoratet fortæller, at en entreprenør blev hyret ind søndag og fyldte sand og knust beton på den skråning, hvor en del muldjord var skredet ned.

Jordskredet fik en borger til at slå alarm søndag formiddag, og der blev ikke taget nogen chancer. Jordskredet var cirka 80 centimeter fra kørebanen, som ikke led skade, men det havde taget et stykke af autoværnet med sig.

- De arbejdede på stedet fra klokken 18 søndag og til lidt i fem mandag, og det var ved at skride lidt for dem igen, men de fik styr på det, fortæller Niels Hammer Sørensen.

På det pågældende sted er der lavet en vejdæmning, og det var en skråning på denne, som var skredet ned.

- Der var hul ned, og autoværnet hang i luften. Det var lidt farligt, og derfor valgte vi at spærre af og sætte en entreprenør på allerede søndag. Det blev klar til morgentrafikken, og det er forrygende, så trafikken ikke skulle ind gennem Store Binderup, siger Niels Hammer Sørensen.

Han er glad for, at der blev reageret, da jordskredet skete.

