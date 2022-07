Uffe gad ikke "taxa-bøvlet": Gik 20 kilometer hjem fra byen

HANSTHOLM:Uffe var natten til søndag i byen i Thisted, og da en våd aften var ved at nå sit endeligt, ville han gerne praje en taxa, der kunne fragte ham hjem til Hanstholm. Der var bare ingen taxaer at få, så i stedet besluttede den 26-årige thybo sig for at gå de 20 kilometer hjem.

Selvom han efterhånden har stået i situationen en gang eller to, så har den unge Holmbo endnu ikke fundet løsningen på, hvordan man kommer hjem fra en bytur ud på de sene timer. For når man ringer efter taxaen, så kommer den sjældent, mener han.

- Jeg orkede ikke engang at prøve at ringe efter en taxa. Sidste gang jeg prøvede, endte jeg med at stå og vente i halvanden time, siger Uffe Skinnerup Jensen, der for længst har opgivet at få en taxa, når klokken slår mange og sengen kalder.

En bytur er blevet en planlægningsøvelse

Som Uffe selv skriver det i et Facebookopslag omkring sin "vandretur", så er spontane byture, som den Uffe havde i lørdags, bare de bedste. Men problemet er, at med en spontan bytur har man sjældent styr på hjemtransporten, og det er ifølge Uffe nærmest et krav for at kunne tage i byen i Thy.

- Man skal have planlagt alting på forhånd, for det er så godt som umuligt at få en taxa, siger han, og tilføjer, at det er helt anderledes heromkring i forhold til i større byer, hvor taxaerne kommer på ingen tid.

Den lange tur søndag morgen tærede på kræfterne, og da han ved hjemkomsten lavede et opslag på Facebook omkring sin tur, kom der flere donationer til lidt mad til den sultne langturs-vandrer. Privatfoto

Og selvom han til denne bytur ikke havde forsøgt at foregribe nattens senere problemer ved at have arrangeret et lift hjem til Hanstholm, så bør man ifølge ham kunne tage en spontan beslutning om en festlig aften, uden at skulle have gang i både mor, taxa-appen og Rejseplanen på forhånd.

- Det er ærgerligt, at det skal være så svært at komme hjem fra byen i Thy, siger Uffe Skinnerup Jensen.

Stædigheden var brændstoffet, for McDonalds var lukket

Da Uffe og hans kammerat forlod beværtningen sent lørdag nat, besluttede de sig for at gå mod McDonalds for at få stillet sulten. Men da denne var lukket, meddelte Uffe sin ven, at han nu ville gå hjem. Vennen troede ikke på, at han kunne, men så blev Uffe stædig.

- Jeg blev sgu nok bare stædig, da han sagde, at jeg ikke kunne. Og jeg har mange gange tænkt, at man da bare kunne gå hjem, så det besluttede jeg mig for at gøre, siger han.

En våd bytur efterfølges ofte af store udfordringer med hjemtransport for Uffe og vennerne. Privatfoto

Med sin lange gåtur på omkring tre timer fik Uffe endelig prøvet dét, han så mange gange havde talt med blandt andet sin bror om; nemlig at gå hjem fra byen. En oplevelse som dog ikke kommer til at gentage sig for ham.

- Jeg kommer ikke til at gøre det igen. Det er helt sikkert, siger den unge mand fra Hanstholm grinende, med tanke på de strabadser han udsatte sig selv for på den 20 kilometer lange hjemtur, der sluttede omkring kl. 9 søndag formiddag.