Uheld spærrede spor i Limfjordstunnelen

AALBORG:Der skete klokken 8.11 et uheld i Limfjordstunnelen i sydgående retning. Det oplyste Nordjyllands Politi på Twitter.

To biler var involveret. To ambulancer og køretøjer fra beredskabet var på stedet - ligesom flere politibiler. En vognbane var spærret, indtil politiet klokken 8.40 kunne melde, at alle tre spor i sydgående retning igen var farbare.

Politiet opfordrede undervejs til, at man kørte forsigtigt på strækningen.