Vanvittig p-bøde: Pia trykkede for længe på C-knappen, det skulle hun aldrig have gjort

AALBORG:Egentlig troede Pia Hovaldt fra Aalborg, hun havde gjort alt det rigtige. Det var mandag morgen, og hun havde netop parkeret bilen på den store p-plads ved Sygehus Syd. Her skulle hun mødes med en alvorligt syg veninde, der skulle opereres.

Normalt må man kun parkere i én time på p-pladsen ved sygehuset, medmindre man registrerer sin nummerplade på den tablet, der står inde på afdelingen.

- Jeg taster min nummerplade ind, og det ser for mig fuldstændig rigtigt ud på skærmen, forklarer Pia Hovaldt, der kort efter får en bekræftelses-sms tilbage. Men den ser ikke helt ud som den plejer.

Pias nummerplade starter med CB – men i sms’en er C’et erstattet af et C med cedille, Ç.

- Jeg tænker, de har en fejl i systemet og hæfter mig faktisk slet ikke ved det.

- Havde jeg hæftet mig ved det, havde jeg rigtig god tid til at taste det om. Min nummerplade står jo fuldstændig korrekt. Så derfor gør jeg ikke noget ved det, forklarer hun.

Nordjyske har flere gange skrevet om problemer med parkeringssystemet ved sygehuset i Aalborg, hvor både patienter og pårørende får bøder, selvom de har forsøgt at registrere deres parkering korrekt. Foto: Kim Dahl Hansen

Europark, der kontrollerer parkeringspladsen, havde dog en anden opfattelse af "fuldstændig korrekt". For da Pia og veninden senere vender tilbage til bilen, er der en gul seddel i forruden med en p-bøde på 795 kroner.

- Jeg tænkte: ”Det kan fandme ikke være rigtigt.” Jeg kigger på skiltet og ser på de små numre, der viser parkeringszonen. Jeg kan se, jeg i hvert fald har parkeret det rigtige sted.

Kort efter spotter Pia Hovaldt og veninden en p-vagt, og spørger ham, hvorfor de har fået p-bøden. Ifølge p-vagten er det cedillen under C’et, der gør, han ikke kan se, bilen har en gyldig parkeringstilladelse.

På den sms Pia Hovaldt modtog, kan man se det specielle C med cedille. På grund af fejlen, kunne p-vagten ikke se Pias rigtige nummerplade i systemet. Foto: Kim Dahl Hansen

Ikke registreret korrekt

Samme aften klager Pia til Europark over bøden, men den bliver afvist en uge senere.

- Du har ved din registrering indtastet forkert registreringsnummer og har derved ikke registreret dig korrekt, skriver Europark i deres svar og fortsætter senere:

- Det er parkantens eget ansvar at sikre sig, at registreringen sker korrekt, skriver de og fastholder, Pia Hovaldt skal betale bøden på de 795 kroner.

Pia Hovaldt har siden genbesøgt parkerings-tabletten på afdelingen og fundet ud af, at hvis man trykker en lille smule for lang tid på C-knappen, ændres C’et til et Ç. Et tegn, der slet ikke optræder på nummerplader i Danmark. Hun mener, det er en fejl i p-selskabets system, når det overhovedet accepterer en nummerplade med tegn, der ikke figurerer på nummerplader.

- Der kommer folk, der ryster på hænderne, og som også vil komme til at trykke for længe på bogstaverne. Jeg tænker, der er mange andre, der har fået sådan en bøde, hvor man egentlig har trykket rigtigt, men det går forkert ind, siger hun og forklarer, hun mener, IT-systemet burde rettes.

- Systemet burde komme med en advarsel, når man taster noget, der ikke hænger sammen med en almindelig dansk nummerplade. Så kunne man rette op på sin fejl.

Pia Hovaldt bebrejder ikke den p-vagt, der gav hende p-bøden. Hun bebrejder IT-systemet, der gør det muligt uforvarende at registrere en forkert nummerplade, selvom man taster det rigtige bogstav. Foto: Kim Dahl Hansen

Påtænker klagenævn

Selvom Europark har afvist Pia Hovaldts klage, stopper sagen ikke her.

- Når de afviser mig nu, er det i håb om, de får de 795 kroner, og at jeg ikke går videre og betaler endnu mere for at køre sagen i videre.

Hun påtænker nu at tage sagen til Parkeringsklagenævnet, der behandler klager over p-bøder.

- Jeg tænker, det skal prøves, for jeg synes ikke, det er rimeligt.

Nordjyske har kontaktet Apcoa, der ejer Europark. Vi ville blandt andet gerne spørge dem, hvorfor de fastholder p-bøden, og hvorfor det overhovedet er muligt at indtaste et bogstav, man ikke kan have på sin nummerplade. Apcoa er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.