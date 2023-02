Otto melder sin ankomst fredag - og det kommer ikke til at gå stille for sig

NORDJYLLAND:DMI har opgraderet varslet for de vejrmæssige tilstande for dele af Nordjylland fredag.

Onsdag lød varslet for vejret fredag, at der ville komme stormende kuling, men nu er prognosen, at det bliver værre.

Der varsles nu om storm i det nordlige og vestlige Nordjylland og det nordlige Vestjylland.

Mere specifikt drejer det sig om kommunerne Thisted, Morsø, Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn.

Stormlavtrykket har fået navnet Otto.

Otto rammer i tidsrummet 15 til 23 fredag, hvor der kan komme vind af stormstyrke på 25 meter i sekundet.

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/x7Q0H8GCWy — DMI (@dmidk) February 16, 2023

Jens Lindskjold, der er meterolog ved DMI, fortæller, at fredagen starter med regnvejr, og i løbet af eftermiddagen tiltager vinden fra vest.

Det er derfor Hanstholm og de vestlige kyster, som forventes at rammes først af Otto. Generelt er det langs kysterne og Læsø, at DMI forventer de hårdeste vinde.

- Det sker jævnligt, og man kan sige, at Nordjylland jo er bygget til at kunne modstå den her slags vejr. Det bliver dog alligevel også blæsende i både Aalborg og Hjørring, selvom de byer ikke ligger ud til stranden, siger Jens Lindskjold og fortsætter:

- Man skal tage sine forholdsregler, for løse genstande kan flyve rundt, ligesom tagsten kan falde ned.

TV 2 VEJRET kalder ligefrem Otto for en storm, der kan blive den kraftigste i Danmark i flere år.

For det øvrige Jylland og det nordligste Sjælland og Bornholm lyder varslet på stormende kuling.