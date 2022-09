Venstre-politiker vil gøre det dyrere for parkerings-selskaber at tabe sager

AALBORG:Det skal være dyrere for parkeringsselskaberne at tabe sager eller annullere parkeringsbøder, når klagerne har ramt Parkeringsklagenævnet - i hvert fald hvis det står til Preben Bang Henriksen, der er nordjysk valgt medlem af Folketinget og retsordfører for Venstre.

Parkeringsklagenævnet er den instans, der behandler klager over p-bøder, hvis parkanten allerede forgæves har forsøgt at klage til p-selskabet, og de fastholder bøden. Og i nævnet ender en del sager med, at bilisterne slipper for deres p-bøder. Enten fordi selskabet annullerer bøden og frafalder deres krav, eller fordi bilisten får medhold.

Ifølge Preben Bang Henriksen gælder det så mange sager, at han vil skærpe kravene til p-selskaberne.

- Det fortæller mig, at de bruger ”går den, så går den”-princippet, siger han og forklarer, at afgifterne skal få p-selskaberne til i højere grad at gennemgå sagerne, inden de når helt til nævnet

- Den sagsbehandling burde man have foretaget, allerede når kunderne klager. Men den behandling iværksættes først, når et fåtal af kunderne vælger at indbringe deres sag for Parkeringsklagenævnet. Det, synes jeg sådan set, er noget beskæmmende.

Ny afgift til selskaberne

Preben Bang Henriksen foreslår, at ender en klage i Parkeringsklagenævnet med, at p-selskabet taber eller annullerer bøden, skal selskabet betale en afgift på 10.000 kroner til nævnet og 5.000 kroner til bilisten.

- Det vi ser, er det fåtal, der ikke bare har energi nok til at klage til selskabet, men som også er gået videre til Parkeringsklagenævnet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange sager der så egentlig er, hvor folk bare betaler, selvom de ikke burde.

Hvis man stiller bilisterne i udsigt, at de har en chance for at få annulleret bøden og 5.000 kroner i lommen, hvis de klager, risikerer vi så ikke en ”går den så går den”-adfærd fra bilisternes side?

- Jo, men der er allerede i dag en afgift for at klage, og det er da muligt, den også skal reguleres, siger Preben Bang Henriksen.

Klagegebyret for at få sin sag i Parkeringsklagenævnet ligger i dag på 175 kroner. Det gebyr får man tilbage, hvis man vinder sagen mod p-selskabet.

Ud over afgifterne vil Venstre-politikeren også skærpe kravene til, hvor nemt det er at klage til selskaberne. I det hele taget synes han, at branchen presser citronen for meget over for bilisterne.

- Jeg synes, de kommer for let omkring det. Når man vil være erhvervsdrivende i det her game, er der også nogle forpligtelser over for forbrugerne, som man er nødt til at respektere - og det synes jeg ikke, de gør i dag.

De seneste dage har Nordjyske omtalt en p-bøde ved sygehus syd, en bilist fik, fordi nummerpladen var registeret til at starte med ÇB fremfor CB. Efter to klager annullerede Europark bøden. Foto: Kim Dahl Hansen

Kan ikke genkende problem

I p-selskabernes brancheforening er man ikke enig i Preben Bang Henriksens analyse af situationen i Parkeringsklagenævnet.

Næstformanden i brancheforeningen, Alex Pedersen, der også er direktør i Q-Park, forklarer, at p-selskaberne siden oprettelsen af nævnet har trukket omkring hver femte klage, der var egnet til behandling, tilbage. Han fortæller, det blandt andet kan skyldes fejlbehandling fra selskabernes side, nye oplysninger, der kommer frem i sagerne eller tidligere afgørelser i nævnet.

- Når nævnet træffer en afgørelse, som ændrer den praksis, der tidligere har eksisteret i branchen, vil selskaberne alle trække lignende sager, som måtte ligge til behandling. Derfor vil vi også se et fald i trukne sager fremover i takt med, at nævnet får truffet principielle afgørelser, der ændrer praksis i selskaberne.

Næstformanden understreger, at et af formålene med nævnet netop var at få fastlagt praksis på de områder, hvor der ikke var nogen.

Brancheforeningen er heller ikke enig med politikeren i, at det er for svært at klage, ligesom den mener, at hans generelle kritik af branchen er uberettiget.

- Selskaberne følger den lovgivning, der er på området, herunder krav til korrekt skiltning. I tillæg har selskaberne alle støttet op omkring årelang retspraksis samt Parkeringsklagenævnets praksis og om de afgørelser, som nævnet træffer i bestræbelserne for at forbedre servicen og mulighederne for en bedre parkering.

Alex Pedersen er både direktør for Q-Park og næstformand i p-selskabernes brancheforeningen. Arkivfoto

Betaler allerede gebyr

Af de parkeringsnævnssager der indtil videre er truffet afgørelser i, har bilisterne vundet lidt over hver femte. Og taber et selskab en sag, eller trækker sig på forhånd, skal selskaberne allerede i dag betale et gebyr til nævnet, forklarer Alex Pedersen. Det er nemlig p-selskaberne selv, der betaler for driften af klagenævnet.

Hvis et p-selskab taber en sag, koster det i dag 3.500 kroner. Trækker de sagen 21 dage eller mere efter klagen fra bilisten, koster det 3.000 kroner - og trækker de den inden 21 dage, koster det p-selskabet 1.000 kroner.

- Hvad angår en kompensation til en klager, så rejser det unægteligt en række interessante spørgsmål omkring omfanget af en afsmittende virkning på andre nævn og klageinstanser, for eksempel klager over afgørelser i det offentlige, herunder klager over offentlige p-bøder eller klager i andre klagenævn.