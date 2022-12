Vil stoppe uheld: Sort vejkryds får akut hjælp

AARS:Seks uheld er nok. Nu skal der gøres noget.

Derfor bliver der allerede onsdag lagt an til en trafikdæmpende foranstaltning ved krydset mellem Jyllandsgade og Assersvej midt i Aars.

Det sker efter at man søndag oplevede det sjette uheld på få år. Det skete kun en uge efter det femte sammenstød i krydset, lidt syd for hovedgaden Himmerlandsgade. Her overså en 31-årig kvinde med to børn i bilen sin ubetingede vigepligt og kørte ind i en anden vogn ført af en 22-årig kvinde med en veninde i bilen.

Handling nu

- Vi synes bare, at der skal handling til. Sammen med direktør for teknik og miljøforvaltningen Ole Helk og afdelingsleder Kent Kås Vestergaard, har vi besluttet at vi lægger et fortov ned i asfalten over Assersvej fra centrum-siden. Så må vi se på en langsigtet løsning senere, fortæller formanden for teknik- og miljøudvalget, Allan Ritter (K).

Dermed følger han opfordringen fra sin kollega i udvalget, Jakob Dyrman (V), til at finde en meget hurtig midlertidig løsning. Indsatsen er således ikke egentligt politisk behandlet. Eller sagsbehandlet i forvaltningen, for den sags skyld.

Søndag skete det sjette trafikuheld på 10 måneder i uheldsramt vejkryds mellem Jyllandsgade og Assersvej i Aars. Grafik: Ole Fink Mejlgaard

Ofte farligt

Reaktionen kommer efter at der har været to uheld på en uge i krydset, og lokale beboere har fortalt om flere farlige situationer på stedet. I alt seks ulykker har man kunnet konstatere indenfor de seneste år. Villavejen Assersvej benyttes af godt 2000 bilister dagligt, viser en trafiktælling.

Det skyldes at mange tager den som smutvej mellem centrum og ringvejen Sønder Boulevard.

- Sagen har ikke været behandlet politisk, og vi har heller ikke helt overblik over, hvad det kommer til at koste. Men nogen gange er det bare vigtigt at handle hurtigt, forklarer Allan Ritter.

Jes Olsen (th) og Jørgen Serup Henriksen har ofte oplevet uheld i krydset. Sidst løb Jes Olsen barfodet ud for at hjælpe. Det kommende fortov dukker op bag fodgængerskiltet til venstre i billedet. Foto: Kim Dahl Hansen

Spærres under arbejde

Onsdag bliver asfalten skåret op og vejen midlertidigt spærret, mens arbejdet er i gang de følgende dage. Siden skal underlaget behandles, inden der kommer fliser på.

- Desværre er vejret ikke med os, så det kommer til at tage noget tid. Men forhåbentlig får vi afværget flere uheld, siger Allan Ritter.

Krydset har siden 2015 haft status som sort kryds.