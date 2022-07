Vindmølle knækket midt over: - Det er et mysterie

HIRTSHALS:Det var et noget aparte syn, som Lars Henrik Kristensen mødte lørdag middag.

Han havde som centerleder for Hirtshals Idrætscenter lørdag formiddag været forbi centeret, og her var alt, som det skulle være, men kort efter han var kommet hjem, blev han ringet op.

Her fik han at vide, at den vindmølle, som idrætscenteret har, var knækket midt over.

- Det forstod jeg ingenting af. Den fungerede i bedste velgående om formiddagen, og så ved middagstid var den knækket over.

- Jeg aner simpelthen ikke, hvordan det er sket. Det blæser jo altid i Hirtshals, men ikke meget mere end normalt, lyder det fra Lars Henrik Kristensen.

En vindmølle er lørdag knækket midt over i Hirtshals. Privatfoto: Jan Christensen

Nordjyllands Politi har haft en patrulje på stedet, som har været med til at sikre, at vindmøllen ikke udgør nogen fare. Politiet har afspærret området omkring møllen, og Hirtshals Idrætscenter har sat skilte op, som advarer forbipasserende mod at komme for tæt på.

- Den udgør ingen fare, som den ligger nu, men jeg vil alligevel opfordre folk til ikke at komme for tæt på, siger centerlederen.

Lars Henrik Kristensen har været i kontakt med myndighederne, som på mandag skal undersøge, hvorfor vindmøllen er brækket over.

- Det er ikke meget mere end et par måneder siden, at der var service på den, så det er selvfølgelig lidt et mysterie. Men vi tager det helt roligt. Den er omkring 30 år, så den har også udtjent sin værnepligt, lyder det med et grin fra Lars Henrik Kristensen.

Vindmølle væltet i Hirtshals