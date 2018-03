Trafikdræbt kvindes familie i Arizona indgår forlig med Uber

Kørselstjenesten Uber har indgået et forlig med familien til den 49-årige kvinde, der for knap to uger siden blev dræbt af en selvkørende Uber-bil i Tempe, Arizona.

Kvinden var i færd med at krydse en mørk vej, da bilen kørte ind i hende. Hun døde senere af sine kvæstelser.

Advokatfirmaet Bellah Perez i Glendale, Arizona, oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at aftalen er indgået mellem Uber og datteren og ægtefællen til den 49-årige Elaine Herzberg.

Det er ikke oplyst, hvor stort et beløb der er tale om.

Politiet i Arizona har frigivet en video, der viser Elaine Herzberg, lige før bilen rammer hende.

Bilen var selvkørende, men havde en person siddende bag rattet som backup.

Backup-chaufføren kigger dog ifølge politiet ned, da bilen rammer den 49-årige kvinde og virker chokeret over påkørslen.

Eksperter, der har set videoen, har tidligere sagt til nyhedsbureauet AP, at bilens sensorer burde have registreret kvinden og stoppet bilen i tide.

Uber valgte efter ulykken at stoppe alle test af selvkørende biler i både Arizona, Pittsburgh, San Francisco og Toronto.

På baggrund af interviews med tidligere ansatte i Uber skrev Reuters onsdag, at Uber i 2016 besluttede at udskifte de selvkørende Ford Fusion-biler med de nuværende Volvo XC90-testbiler. Samtidig blev antallet af sikkerhedssensorer skåret ned fra syv til en.

Sikkerhedssensorerne er designet til at opfange objekter hele vejen rundt om bilen. Men jo færre sensorer en bil har, jo flere blinde vinkler opstår der.

Med udskiftningen fra Ford til Volvo gik de selvkørende biler desuden fra at have syv radarer og 20 kameraer til ti radarer og syv kameraer på hver bil.

Det er endnu ikke opklaret, hvad der var årsag til dødsulykken 18. marts.

Det er derfor heller ikke muligt at vurdere, hvorvidt bilens sikkerhedssensor - eller mangel på samme - har spillet en rolle i ulykken, skriver Reuters.

/ritzau/