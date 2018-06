Trafikkaos efter airshow: Familie strandet på tredje time

VADUM: - Nu venter vi på tredje time. Og vi har flyttet os én bil!

Lene Wendelbo Hansen fra Ryaa ved Aabybro kunne ved 14-tiden søndag fortælle om "kaos", efter at hun og hendes to døtre på syv og 10 år havde været til Danish Air Show på Flyvestation Aalborg.

For mens hun kun har rosende ord til Hjemmeværnet og hele situationen ved ankomsten til det parkeringsområde, der er indrettet til de mange tusinde gæster, der ankommer i bil, var det ved 14-tiden helt umuligt at forlade pladsen igen.

- Jeg har bakket ud fra den plads, jeg holdt på, og her holder vi stadig. Vi flytter os overhovedet ikke. Og vi får heller ingen informationer om, om der er sket noget, fortalte Lene Wendelbo Hansen.

Hun ankom til parkeringsområde i god tid, så hun fik en plads i kort gåafstand til airshowet. Hendes mand stødte til senere på formiddagen og parkerede tæt på hovedvejen, rute 11/55. Da der så kom et regnskyl, og familien besluttede sig for at tage hjem, kunne manden godt komme ud på hovedvejen og videre hjem.

- Men her holder vi stille, og det gør de også i den andre rækker parallelt med vores, konstaterede Lene Wendelbo Hansen ved 14-tiden:

- Det var ellers et flot show, men det her er vi meget kede af.

Det har endnu ikke været muligt at komme i kontakt med arrangørerne.

Opdateres