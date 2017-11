Trafikråd: Lav promillegrænse for unge kan få god effekt

DANMARK: Når nye bilister sætter sig bag rattet i dag, må de have en alkoholpromille på 0,5. Men man bør overveje, om de i fremtiden skal være helt alkoholfrie.

Således vil Europa-Parlamentet undersøge, om der er en værdi i at have en fælles promillegrænse i EU på 0,0 for bilister i de første to år, efter de har taget deres kørekort. Det skal desuden også gælde for erhvervschauffører i hele deres aktive karriere.

Og det kan give god mening at stramme reglerne og sænke promillegrænsen for unge, mener seniorprojektleder Michelle Laviolette fra Rådet for Sikker Trafik.

- Det virker umiddelbart som en rigtig god idé at sætte promillen ned for de unge bilister. Det er dem, der kører galt med de lave promiller.

- De er ikke så rutinerede bilister. Så kombinationen af alkohol og unge bilister er ekstra grim, siger seniorprojektlederen.

Hun mener, at man som udgangspunkt bør sætte grænsen ned for unge til 0,2 promille.

- Vi har tal fra andre lande, som vi normalt sammenligner os med, der har en promillegrænse på 0,2 for unge. Der kan vi se, at det har haft en effekt, så det har vi god grund til at tro, at det også vil have i Danmark, siger hun.

Fra politisk side er der dog ikke umiddelbart opbakning at finde til at skulle røre ved promillegrænsen.

Rasmus Prehn, der er transportordfører for Socialdemokratiet, er som udgangspunkt ikke klar til at nedsætte promillegrænsen.

- Hvis der er nye tiltag, der kan sikre mere sikre veje, er vi selvfølgelig interesserede i at høre mere om det. Men vores udgangspunkt er, at den nuværende promillegrænse er fornuftig, siger han.

Mere kontant er Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, der blankt afviser at nedsætte promillegrænsen:

- Vi har nogle fornuftige grænser i Danmark, og heldigvis er spirituskørsel stærkt faldende - også blandt unge mennesker, siger han.

Foruden forslaget om at nedsætte promillegrænsen foreslår EU-Parlamentet, at gøre en masse ny teknik til standard i nye biler.

Det går blandt andet på at indføre nødbremsesystemer i alle køretøjer på fire hjul.

/ritzau/