Trafikuheld spærrede motorvej: Hensynsløs kørsel

NORDJYLLAND:E45 Nordjyske motorvej var natten til lørdag spærret i flere timer efter et trafikuheld.

Uheldet skete i nordgående retning mellem afkørsel 32 Sønderup og afkørsel 31 Støvring S. Politiet fik anmeldelsen klokken cirka 23.20 og oprydningen var først overstået klokken 01.50

Det var en 31-årig mand, der udløste uheldet.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard, kørte han "mærkeligt".

- Det dækker over meget, men dels kører han i nødsporet over en længere strækning, så kører han en strækning ude i anden vognbane, og så en strækning i første vognbane. Han kører en overgang med meget høj hastighed, så bremser han helt ned og kører med meget lav hastighed for igen at sætte faren op. Og et par gange, hvor han overhaler nogen, kører han tæt ind foran. Så det er meget hensynsløst, siger Poul Fastergaard.

Ulykken sker, da manden kører op bag i et ægtepar, der begge er 67 år.

De bliver begge kørt til sygehuset i Aalborg, hvor kvinden beskrives som lettere tilskadekommen, mens manden er kommet mere tilskade, hvor der dog ikke er tale om livstruende skader.

Den 31-årige mand er efterfølgende blevet anholdt og selvom der ikke er tegn på, at han er påvirket af hverken alkohol eller narko, er der udtaget blodprøver.

- Han sidder i detentionen, og da vi ikke har haft mulighed for at endnu ved vi ikke, hvad der er årsagen til den mærkelige kørsel, siger Poul Fastergaard.

Han fortæller, at Nordjyllands Politi lørdag formiddag vil tage stilling til, om der er grundlag for at fremstille ham med krav om varetægtsfængsling.

- Det er måske ikke det, som vi forbinder med vanvidskørsel, hvor det er høj fart, men det er i hvert fald meget hensynsløst og til fare for andre, siger vagtchefen.