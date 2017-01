ULSTRUP: Politiets efterforskning af en families død i Ulstrup sydvest for Randers viser, at det efter alt at dømme var den 45-årige familiefar, der slog sin kone og fire børn ihjel, hvorefter han tog sit eget liv.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Familien, der ud over faren bestod af en 42-årig mor, to drenge på 3 og 11 år og to piger på 6 og 16 år, blev mandag fundet døde i et parcelhus i Amstrup Bakker i Ulstrup.

Siden har politiet efterforsket intensivt for at finde ud af, hvad der var sket i huset.

Flere medier har nævnt, at der havde været et gasudslip i huset, men Østjyllands Politi udelukker tirsdag aften, at gas har været årsag til dødsfaldene.

- Baseret på de foreliggende oplysninger i sagen er det politiets umiddelbare vurdering, at de fire børn og den 42-årige kvinde alle er blevet dræbt af den 45-årige mand, som efterfølgende tog sit eget liv, hedder det i pressemeddelelsen.

Den tragiske sag har vakt opsigt - ikke mindst i det lille lokalsamfund.

- Vi er dybt berørte over, hvad der er sket, og vi sender vores medfølelse til de pårørende. I morgen tidlig er vi klar i dagtilbud og på skolen med omsorg og støtte til kammeraterne, hed det mandag aften på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Torsdag har pårørende og bekendte til familien planlagt et fakkeltog i byen.

