Trak kniv på åben gade efter skænderi

AALBORG: Politiet har onsdag eftermiddag afvæbnet en mand, der havde trukket en kniv frem uden for en cafe på åben gade på Østerågade efter et skænderi med en kvinde.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Politiet modtog anmeldelsen om det voldsomme skænderi omkring klokken 13.40. Manden og kvinden havde siddet ved bordene uden for cafeen og var kommet op at skændes.

Skænderiet eskalerede dramatisk, da manden pludselig trak en kniv og viftede med den.

Ingen er kommet til skade under episoden.

Politiet er i øjeblikket ved at afhøre parterne og vidner for at finde ud af de nærmere omstændigheder.