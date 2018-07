Traktor udbrændt: Foder til kvæg reddet

ÅRESTRUP: En traktor udbrændte totalt, og omkring 100 kvadratmeter tør græsmark blev også ildens bytte torsdag eftermiddage ved en brand på en mark på Stubberupvej nær Årestrup syd for Suldrup.

- Folk og maskiner fra en maskinstation var i gang med at snitte helsæd for en kvægbonde på Stubberupvej. Da traktoren med vognen med helsæd skulle køre fra marken hjem til gården, nåede den kun lige ud på Stubberupvej, før der gik ild i traktoren. Det lykkedes dog traktorføreren at få styret traktor og vogn ind på en mark igen, så den brændende traktor ikke spærrede vejen, fortæller indsatsleder René Nikolajsen, Nordjyllands Beredskab i Rebild Kommune.

Vel inde på marken fik traktorføreren alarmeret beredskabet, som forhindrede branden i at brede sig til anhængeren, der var fyldt med helsæd.

- Vi slukkede traktoren fra bagenden, så vi reddede de hydrauliske slanger og kunne få vognen koblet fra den brændende traktor. Elektronikken blev ødelagt, og traktoren udbrændte totalt, oplyser indsatslederen.

Vognen med helsæd kunne derefter køres hjem til gården efter en anden traktor, så kvæget kommer ikke til at sulte.

Ingen personer kom til skade ved branden, og beredskabet forhindrede også branden i at brede sig til mere end de omkring 100 kvadratmeter tørt græs.