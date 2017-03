Traktorfører sigtes for spritkørsel

Politiet kan p. t. ikke sige, hvordan han forholder sig til sigtelsen for traktor-spritkørsel.

Føreren af traktoren blev anholdt, sigtet for spritkørsel og taget med til blodprøve. Han blev løsladt senere på aftenen.

