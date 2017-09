Traktorrobotter kan hjælpe landmænd

HELE LANDET: En ny dansk traktorrobot, der skal kunne klare markarbejdet sikkert og på egen hånd, kan vende op og ned på landbrugsdriften.

Den første robottraktor er solgt. Aarhus-virksomheden Agrointelli, der står bag, forventer at sælge yderligere 20 i 2018.

Den kan spare landmanden for mange trælse timer på traktoren, mens han sår række op og ned.

Men oveni har robotten potentialet til at skabe bedre miljø, sundere jordbund og bedre dyrevelfærd. Helst uden at skade mennesker, dyr eller afgrøder.

- 22 andre virksomheder i Europa arbejder på at udvikle markrobotter. Men kun en enkelt tager højde for sikkerheden i samme omfang som os. Det er vores store fordel også kommercielt, siger Ole Green.

Han er direktør i Agrointelli og leder af forskningsprojektet SAFE, der i flere år har arbejdet på at gøre landbrugsrobotter så sikre, at de uden fare kan slippes løs på markerne.

Det er sket i et samarbejde mellem virksomheder samt Syddansk og Aarhus universiteter.

- Når vi fjerner føreren fra traktoren, skal vi garantere maksimal sikkerhed for mennesker og dyr. Robotten skal være proaktiv, så den handler i tide, når dens sensorer opdager forhindringer forude i marken, siger lektor Kjeld Jensen fra SDU Dronecenter.

- Men samtidig skal robotten også have et nødstop, hvis den ikke opdager forhindringen, siger han.

På sigt er det tanken, at landbrugsrobotten skal arbejde sammen med droner. Det vil gøre det muligt at løse et stort dyrevelfærdsproblem: Landbrugsmaskinerne kværner årligt i tusindvis af vilde dyr især under høsten.

Samtidig er det forventningen, at landbrugsrobotter kan gøre landbruget mere præcist og grønt.

- Hele ideen er at gøre produktionen af vores landbrugsprodukter mere bæredygtig, siger Ole Green.

- Robottens mindre vægt sammenlignet med en stor og meget tung, moderne traktor betyder, at jorden bliver mindre sammenpresset. Dermed skal der bruges markant mindre brændstof hvert år på at løsne jorden.

Samtidig kan traktorrobotterne være med til at gøre mekanisk bekæmpelse af ukrudt i det konventionelle landbrug til et mere realistisk alternativ til sprøjtemidler.

