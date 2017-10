Transportgigant styrer mod bedre resultat end forventet

DANMARK: Transportgiganten DSV opjusterer forventningerne til årsresultatet for 2017 efter regnskabet for tredje kvartal.

Det skyldes, at man allerede nu kan se, at den såkaldte Air & Sea-division har fået langt mere luft under vingerne, end man hidtil regnede med.

Samtidig er effektiviseringsgevinsterne i forbindelse med opkøbet af den amerikanske transportvirksomhed UTI løbet ind i et hurtigere tempo end beregnet.

DSV forventer nu et driftsresultat i år på mellem 4,7 og 4,9 milliarder kroner - et interval, der ligger 200 millioner kroner højere end den hidtidige udmelding.

Fremgangen kommer aktionærerne til gode, fortæller administrerende direktør Jens Bjørn Andersen.

- Vi er tilfredse med fortsat at se vores forretning forbedre sig. På den baggrund har vi opgraderet vores forventninger til 2017 og iværksat et fem måneder langt aktietilbagekøbsprogram med en samlet størrelse på 1,25 milliarder kroner, siger han i en pressemeddelelse.

DSV, der har hovedkvarter i Hedehusene ved Roskilde, nyder godt af, at der er kommet mere gang i verdensøkonomien, fordi det også betyder, at der er flere varer, der skal transporteres.

Omsætningen er således steget med 1,5 milliarder sammenlignet med samme kvartal sidste år, ligesom resultatet før skat er gået fra 763 millioner kroner til 1041 millioner kroner.

/ritzau/