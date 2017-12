Travhest på andele

THY-HANNÆS: Da medlemmerne af TFC Erhverv i oktober så og hørte om hesteandelsprojekter under et besøg på Charlottenlund Travbane, var "de solgt".

Det samme var den unge travhoppe "Dreamabout Vincent", som blev købt af den andelsforening, der blev stiftet kort efter besøget.

Og nu kan den så købes i form af 250 andele af 1000 kroner hver, og når datoen hedder 30. juni 2020 bliver hoppen udloddet til en enkelt andelshaver, som måske står med en ganske kostbar hest.

På travbanen i Charlottenlund hørte folkene fra Thy om en travhest, som var blevet købt på samme måde nu stod til en værdi af 800.000 kroner.

Undervejs får andelshaverne også mulighed for at få andel i de præmiepenge, som travhesten har mulighed for at vinde.

Den skal løbe sit første ordinære travløb til august eller september 2018.

Direktør Karl Kristian Guldhammer fra TFC Elite A/S fortæller, at her før nytår er langt over 100 andele allerede solgt.