Travl nat for brandfolk: Brand på Portland

AALBORG: Brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune havde en endog særdeles travl nat natten til lørdag. Alt disponibelt mandskab blev simpelthen indkaldt.

For mens to slukningsenheder og 15 mand fra beredskabet var i gang med at slukke en voldsom brand i en blomsterbutik i Nørresundby indløb der en klokken 00.08 en ny alarm: Brand hos Aalborg Portland.

Det fortæller indsatsleder Anders Brosbøl fra beredskabet.

- Der var gået ild i et fødeanlæg til en af virksomhedens store ovne, hvor der tørres cement. Så vi måtte lynhurtigt lige omgruppere folkene, så vi kunne få sendt en holdleder og en sprøjte til Aalborg Portland, forklarer indsatslederen.

Heldigvis havde Aalborg Portlands eget brandberedskab for størstedelen fået bekæmpet ilden i fødeanlægget til cementovnen.

- Det havde de gjort rigtig flot. De ved, hvad de skal gøre i en sådan situation, så vi kunne nøjes med efterslukning, roser Anders Brosbøl.

Ingen kom til skade ved branden på Portland.